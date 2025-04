Mi lenne, ha már ma véget érne a világ?

Az angol tengerparti üdülővárosból, Southend-on-Sea-ből származó The Horrorsnak sikerült újrakonfigurálnia magát a Night Life című albumával, és számtalan kanyar után visszatalálni a zajos garázs-goth világához. Ez bizonyára annak is köszönhető, hogy a The Cure novemberi visszatérése a Songs of a Lost World című albummal kifejezetten látványosra sikerült.

A 2005-ben alakult The Horrors a rock and roll egyik nagy revizionistája, számos alkalommal értelmezte újra, vette vissza a popmúzeumokból a poszt-punkot, a goth-rockot, a shoegaze-t, a krautrockot és a pszichedelikus punk-rockot. Ezúttal visszatértek a goth-rockhoz, de úgy, hogy mindenki számára világos legyen: szeretik a Jesus and The Mary Chaint, a Depece Mode Ultra-korszakát, a Marilyn Mansont, a Nine Inch Nailst és a Radiohead Kid A-re írt dalait.

Rocky és horror

Az a legjobb egészben, hogy részint rehabilitálták és szalonképessé tették a goth-rockot egy olyan fenségterületen, ahol a brit-pop vérvonala nélkül nehéz labdába rúgni, és ahol a cool kategóriáját azok határozzák meg, akik az Oasistól az Arctic Monkeysig tartó horizonton értelmezik a popot.

És ebbe a suttyó goth-rock nem fért bele.

Persze a goth-rockkal minden rendben van, olyan csodalemezeket adtak a rock and rollnak, mint a The Cure Pornographyja vagy a Sisters Of Mercy First and Last and Always című klasszikusa. Igaz, hogy a műfaj évtizedek óta nem tudja tematizálni a popot, de ez legyen a nagybetűs pop baja. Mi büszkén hallgassunk Siouxsie and the Bansheest, Bauhaust, és jót fog tenni nekünk.

Éjszakai repülés

Alapvetően a The Horrors énekese, Faris Badwan és a basszusgitáros, Rhys Webb írta a Night Life-ot, és ez a zenekar első olyan lemeze, amely nem az eredeti felállásban készült. A Telegramból érkező Jordan Cook lett a dobosuk, Amelia Kidd a billentyűs, a végeredmény ugyanakkor még mindig a klasszikus The Horrors-élmény. Ki merné azt mondani, hogy nem revelatív az ambient-pop, a Primal Scream-féle zajköltészet és a goth-rock pózait összeházasító rock and roll? Hogy a Sisters Of Mercyt idéző More Than Life-nak és a The Silence That Remainsne-nek ne lenne ott a helye 2025 legjobb rockdiszkóiban?

A goth-rockkal kapcsolatban azok a legjellemzőbb kritikák, hogy a műfaj képtelen megújulni, hogy ugyanazokat a modoros gesztusokat ismételgeti. Nos, a The Horrors elkészítette a műfaj egyik leginkább experimentális albumát, tele kísérletező kedvvel, pimasz minimalizmussal, bizarr elektronikus textúrákkal, szorongással, fájdalommal és trance-szerű, populáris gesztusokkal.

A Sisters Of Mercy mellett a Depeche Mode hatása a legegyértelműbb, különösen az Ultra és a Exciter albumok világa köszön vissza. Faris a The Feeling is Gone-ban Dave Gahan hangját is utánozza, amibe talán az is szerepet játszhat, hogy a helyét kereső, hosszú évekre eltűnt The Horrors ugyanúgy Los Angelesben kötött ki (az album nagy része ott készült), ahogy a kilencvenes években Dave Gahan is LA disztópikus agglomerációjában próbált visszatalálni önmagához.

Alaktalan éjszaka

Lotus Eater szónikus apokalipszise a Xymox szintipop parádéját idézi, miközben a dal arról elmélkedik, hogy mi lenne, ha már ma véget érne a világ, miközben nevet adnánk a sötétségnek, de azért mégis minden romlást elmosna az eső... Az újabb és újabb hatásokat integráló zenekar megőrizte identitását, meghitt viszonyát a gótikus esztétikához, amelytől hol eltávolodtak, hol büszkén vállalták.

A Night Life ünnepélyesen csillog, mint egy koromfekete drapéria, a sztenderdeket kerülve hasznosít mindent az absztrakt elektronikából, hogy ne csak sötét legyen a The Horrors világa, hanem jéghideg is. Az Ariel című, költői erejű kompozícióban az álmok láthatatlanul lógnak a levegőben, a félelem eltűnik az alaktalan éjszakában, miközben sötétség köröz a fejünk fölött, és soha nem ér véget. Ha ilyen ez a bizonyos sötétség, mint amit a The Horrors festett az égre, nem is baj, ha nem ér véget.

The Horrors: Night Life

Fiction Records / Virgin Music

45 perc, 9 szám

9/10