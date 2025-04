Egyszeri és megismételhetetlen alkalom az MVM Dome színpadán

A kultikus Hair című film és musical világhírű dallamaira, a hippikorszak legütősebb számaira mindannyian emlékszünk, köztük a Let the Sunshine In, az Aquarius és az I got life Magyarországon először csendül fel eredeti nyelven egy látványos koncertshow keretében.

A közismert számokat hazánk könnyűzenei és musicalsztárjai adják elő, miközben a filmbeli karaktereket egyszerre több szereposztásban is láthatjuk. A népszerű dalokat a Fonogram-díjas Subtones zenekar kelti életre, a táncosok a nemzetközi hírű Duda Éva Társulat külön erre az alkalomra megálmodott koreográfiáit adják elő.

A háború elleni tiltakozás

A produkció megidézi a '60-as,'70-es évek szellemét: a szabadság iránti vágyat, a szeretet összetartó erejét, az összefogásban rejlő erőt és a békéért folytatott küzdelmet. Az 1967-es Hair Broadway musicalt 1979-ben követte Milos Forman azonos című filmje, amelyben megjelenik a fiatalok vietnámi háború elleni tiltakozása, a szexuális forradalom és a generációs konfliktusok szimbolikája, valamint a személyes választás szabadságának fontossága.

Ez az alkotás nem csupán egy korszak lenyomata, ma is aktuális életérzéseket jelenít meg, hiszen ezek a kérdések és dilemmák ma is velünk vannak.

Galt MacDermot zenéjét, valamint Jerome Ragni és James Rado dalszövegeit Bereczki Zoltán, Ekanem Bálint, Falusi Mariann, Fekete Giorgio, Ferenczi Bora, Ferenczi György, Márkus Luca, Schoblocher Barbara, Sena Dagadu, Szaszák Zsolt, Urbányi Zóra, Veréb Tamás és Vitáris Iván adja elő, mellettük kórus is színpadra áll, valamint fellépnek a Duda Éva Társulat táncművészei. A zenei vezető Subicz Gábor, a rendező-koreográfus Duda Éva. A produkció egyetlenegyszer látható, 2025. április 17-én az MVM Dome színpadán.