Van, aki szereti a minőségi női magazinokban a művész házaspárokkal készített interjúkat, van, aki nem. Előfordulhat, hogy annyi hazugságot érzünk bennük, mint egy pecsétgyűrűs, selyemsálas táncdalénekes vallomásában, akinek a kedvesének a szeme alatt nem sikerült a közös fotózásra lesminkelni a kék foltokat.

Ugyanakkor nincs okunk kételkedni a szerelem erejében, különösen akkor, ha az A-listás fiatal popikon, Selena Gomez és a szintén csúcsokat ostromló producer vőlegénye, Benny Blanco Said I Love You First címmel közös albumot publikál. Blanco már korábban is készített dalokat Gomeznek, de akkor a művésznő nem vette őt a nevére. Most viszont már jegyesek, szerelmüket pedig vendégekkel ünneplik: itt van Charli XCX, Gracie Abrams és Finneas is, akik hoztak ezt-azt a lemezre.

Párosan szép

A szerelmespárok lemezeinek komoly hagyománya van, gondoljunk csak John Lennon és Yoko Ono albumaira, de Cher és Gregg Allman is adott ki szerelmes projektet Allman and Woman címmel. Beyoncé és Jay-Z pedig Lennonékkal ellentétben nem hotelszobát választott, hogy világgá kürtölje a szerelem és a béke erejét, még csak nem is egy kulcslyukon keresztül látható hálószobát, ahogy Selena Gomez és Benny Blanco (ezt látjuk az új albumuk borítóján).

Beyoncé és Jay-Z a Louvre-ba ment,

hogy a szerelmüket és az Everything Is Love című közös albumukat ünnepeljék olyan díszes társaságban, mint a Mona Lisa vagy a Szamothrakéi Niké. Blanco és Gomez meglephette volna egymást fotóalbummal vagy összevágott videóval, de ők zenét vágtak össze, és mindenkit a hálószobájukba hívtak egy közös zenehallgatásra.

A szemérem másik oldala

Ilyenkor bármi előkerülhet a hitvesi ágy párnája alól vagy az éjjeliszekrény fiókjából… A Sunset Blvd című dalban Gomez arról énekel, hogy a Sunseten meztelenül szeretkezik párjával, amíg ki nem hívja valaki a rendőrséget. …Alig várom, hogy megfoghassam, hogy megfoghassam azt… Nagy, nagy. Meztelenül tartalak, a Sunset Boulevard közepén, híres leszel, mert mindenki minket bámul… Olyan jó érzés, hogy fáj, de érted tágra nyitnám a számat, imádkozva, ahogy oltod a szomjamat.

A dalhoz klip is készült, de csak stilizálva látjuk azokat a bizonyos jeleneteket, pedig ha közzétették volna a térfigyelő kamerás felvételeket, bizonyára percek alatt milliárdos letöltést produkált volna a dal, hiszen csak keveseknek sikerült huncut módon megénekelni a fellációt a pop bűnös hetven évében.

Az album olyan, mint amikor a művésznő különböző stílusú ruhákat próbál fel az esküvőjére. Van itt számos évődő, félálmosan előadott Lana Del Rey-imitáció (Younger And Hotter Than Me, Don't Take It Personally, Cowboy, Don't Wanna Cry, How Does It Feel To Be Forgotten, You Said You Were Sorry), Gracie Abramsszel közösködő féltékenységi dráma, Kate Perry-féle csacska popdal (Call Me When You Break Up), J. Balvinnal és Tainyval készült latinos lüktetésű kollab (I Can't Get Enough), de itt a Charli XCX-et vendégül hívó Bluest Flame című kortárs diszkófantázia is.

A legjobb felvétel Jeanette El Muchacho de los Ojos Tristes című klasszikusának újraértelmezése, az Ojos Tristes, ami olyan, mint egy még gyerekkorban látott tévésorozat fájdalmasan szép vége főcíme.

Mindenkit megfőz

Selena Gomez színésznő, aki ha kell, Selena + Chef címmel főműsort vezet, de ha arra kérik, hogy legyen Lana Del Ray, akkor azzá válik. És egészen jó benne.

Ugyanakkor nem áll össze az album ökoszisztémája,

nehéz egységet teremtenie a különböző hangképekkel, hangulatokkal, még ha monológok, közjátékok próbálják is összehúzni a széttartó dalokat.

Ott van például az albumot nyitó I Said I Love You First, ami a kislány Selena könnyes beszéde, amit évekkel ezelőtt a Wizards of Waverly Place című Disney-sorozat záróbuliján mondott. Majd a kislányos, sírós beszéd után már a nagylányt halljuk, aki a Sunset Boulevardon szeretkezik, így aztán nem mondhatjuk, hogy ebben a sajátos, cirka 35 perces coming-of-age storyban ne lenne narratív ív.

Gomeznek jól áll a tompa, bódult dreampop, ahogy Charli XCX klubbeatjei is, de valahogy őt magát nem találjuk ebben az egészben, így aztán mégiscsak az lenne a legjobb, ha a konyháját nem tévesztené össze a tévéstúdióval, a hálószobáját pedig a koncertszínpaddal.

Selena Gomez Benny Blanco: I Said I Love You First

Universal / Interscope Records

14 dal, 35 perc

6/10