Nem prédikátor, nem politikus, mégis millióknak ad hitet

Bármit is akarok, jót vagy rosszat, az rendben van – énekli mámorító magabiztossággal Liam Galagher a Whatever című Oasis dalban, ami 2025-ig nem jelent meg rendes vinyl nagylemezen, így azt kell mondjuk, ez a zenekar Record Store Day-re publikált Time Flies... 1994-2009 című, négy különböző színű korongot tartalmazó gyűjteményének mézesmadzagja.

Az albumon szerencsére csak a jót akarták, így a legkönnyebb utat választották: kislemezekből álló, időrendet nem tartó kollekciót állítottak össze. Persze a régi és az újabb dalok reakcióba léptek egymással, azaz működik a különböző korszakból származó dalok között a kémia, ugyanakkor jogos a kérdés: ha 2006-ban Stop The Clocks címmel megjelent egy Oasis válogatás, akkor mi szükség volt egy másikra?

Az idő soha, soha meg nem áll

Nos, azért, mert a Stop The Clocksot Noel Galagher állította össze, és annak a fókusza az első két albumon, és a B-oldalakon van, nagyvonalúan lehagyva számos nagy slágert, így aztán a remaszterizált dalokat tartalmazó Time Flies... 1994-2009 egy objektívebb kollekció, ami tartalmazza a zenekar mind a 27 kislemezét.

Míg Noel simán lehagyta a Stop the Clocks gyűjteményről az 1997-es Be Here Now vezető kislemezét, a D'You Know What I Mean? című rockolást, az a Time Flies-ról nem maradhatott le. Az 1994 karácsonyára megjelent Whatevert – ami bizonyos szempontból az Oasis Hey Jude-ja – Noel kéjes élvezettel hagyta le, sok rajongót idegesítve fel ezzel. (A The Beatles egyik legnagyobb slágere Hey Jude szintén nem jelent meg hivatalos sorlemezen.)

Gyorstalpaló

Szóval, ha választani szeretnénk, hogy melyik gyűjteményt szerezzük be, akkor már csak a Whatever miatt is a Time Fliest. Persze, nem különösebben kreatív feladat az alapdarabokból összerakni egy válogatást, ugyanakkor nagyon praktikus megoldás, arról nem beszélve, hogy minden klasszikus zenekarnak vannak kislemezes csomagjai, szóval nem érheti szó a házelejét.

A Time Fliest afféle gyorstalpaló lehet a nyári nagy reunion koncertek előtt

azoknak, akik nem voltak ott 1996 augusztusában a Knebworth parkban, amikor az Oasis a két csodalemezét, a Definitely Maybe-t (1994) és (What's the Story) Morning Glory?-t (1995) ünnepelte.

Sokaknak e két koncert volt a kilencvenes évek fénypontja, amikor megszűnt a történetem (Fukuyama), amikor egypólusú lett a világ, és egy pillanatra úgy tűnt, hogy ennek a pólusnak a középpontjában – legalább is Nagy-Britanniában – az Oasis áll. Erre a bizonyos két estére összesen 250.000 jegyet adtak el, de 2,5 millióra volt igény.

Most, hogy a zenekar 2025-ben újból összeáll, az a több mint kétmillió ember, akik annak idején nem jutottak el Knebworth mezejére, most mindent bepótolhatnak. És legjobb, ha a felkészülést Time Flies-szal kezdik. Nem foglalkozunk azokkal, akik azt mondják, hogy elég, ha beszerzik a kötelező első két albumot, plussz a Be Here Now-t (1997) a Don't Believe the Truth- t (2005), és még a legjobb valaha készült B-oldalas összeállítást, a Masterplant (1998), mert az, hogy egyáltalán van-e létjogosultsága a válogatásoknak, hitbéli kérdés.

Cigaretta, alkohol, britpop

Szerintünk van, ahogy van a Time Flies-nak is. Az album a nagy slágerek mellett tartalmaz egy másik nagylemezen publikálatlan kiadatlan dalt, a Lord Don't Slow Me Downt, amely egy limitált, 12 inches kislemezen jelent meg, hogy promózza az Oasis azonos című dokufilmjét. (Az 1994-es Cigarettes & Alcohol óta ez volt az első olyan kislemezük, amely nem jutott be a top 4-be.)

Az Oasis majdnem olyan nagy lett az első három albumával, mint bárki a hatvanas években, de mivel azonnal megkaptak mindent (a bemutatkozó Definitely Maybe lett a leggyorsabban folyó debütáló lemez az angol poptörténelemben), idővel motiválatlanná váltak. A kilencvenes évek kulturális felhajtó ereje pedig messze elmaradt a hatvanas és hetvenes évek kreatív energiáitól és forradalmi fantáziáitól.

Helyes és helytelen

A130 perces lemez mindenesetre arra is jó, hogy rádöbbenjünk, mennyit változott az az Oasis az első albumaik The Beatles fétise óta, hogy a maga nemében milyen változatos az életmű, amely egyszerre szól mindenről és semmiről. Még 1994 augusztusában, közvetlenül azelőtt, hogy befutottak volna, Liam azt nyilatkozta a The Face magazinnak, hogy nem ő politikus és nem is prédikátor, de tudja, mi a helyes. A legtöbbször valóban tudta. Tudta akkor is, amikor rábólintott,hogy kiadják a Time Flies 1994-2009 válogatást először CD-n, majd a Record Store Day-re végre vinylen is.

Oasis: Time Flies 1994-2009

Sony

27 dal 130 perc

8/10