Elton John már a halálra készül, azt kéri, a csillagok között szórják szét

Ki hisz az angyalokban? – teszi fel a kérdést Elton John és Brandi Carlile a napokban megjelent duettalbumukon. Az ABBA már 1979-ben megadta rá a választ az I Have a Dream című dalában, amikor is Anni-Frid Lyngstad, a „barna hajú énekesnő” átszellemülten bevallja, hogy ő bizony hisz bennük („I Belive In Angels"). Persze, Brandi Carlile ekkor még meg sem született, de ettől függetlenül több Grammy-díja van, mint Sir Eltonnak.

Persze ez nem pontverseny, nem egy flippergép, amit megidéz a Who Believes in Angels? című duettlemezük borítója, ami erősen utal az 1976-ban gyártott híres Elton John-flipperre. Ha akarjuk, a masina egyik mozgatható lapátját Elton John, míg a másikat pedig Brandi Carlile kezeli.

Angyali üdvözlet

Ahogy egy flippernél a golyó játéktéren tartása a feladat, úgy egy zenegép esetén a figyelem fenntartása a legfontosabb, vagyis, hogy a produkció benn tudja-e tartani a hallgatót az üvegfelület mögötti csillogó világban, azaz a zene univerzumában. Az albumnak önmagán túlmutató jelentősége is van, afféle életjel is, hiszen Elton John már túl volt a búcsúturnéján, amelynek 2022-es utolsó amerikai állomásán, a Los Angeles-i Dodger Stadionba meghívta Carlile-t, hogy énekeljék el a Don't Let the Sun Go Down on Me című dalt.

Elton John és Brandi Carlile albumának felvételei 2023 októberében kezdődtek, gyakorlatilag a nulláról, és mindössze 20 nap alatt írták meg, és egyben rögzítették is a lemezt, aminek a szintén Grammy-díjas Andrew Watt volt a producere.

Mert kell egy csapat

Watt legutóbb a Rolling Stones Hackney Diamonds című albumával hívta fel magára a figyelmet, de olyan A listás sztárokkal is együtt dolgozott, mint Lana Del Ray, Ozzy Osburne, Lady Gaga, vagy Justin Bieber. Minden adott volt ahhoz, hogy összeadódjanak a kreatív vegyértékek, hiszen a lemezen közreműködött még a Red Hot Chili Peppers dobosa, Chad Smith, és egykori gitárosa, Josh Klinghoffer, valamint a session basszista, Pino Palladino, aki nem kisebb nevekkel játszott korábban, mint a The Who, David Gilmour, a Tears for Fears, a Nine Inch Nails, Jeff Beck és Adele.

Ha ennyi nagyágyú tartózkodik egy légtérben, összeadódhat a kreativitás, kisülhetnek az áramkörök, és fizikai képletekkel és kísérleti demonstrációkkal is leírható lesz a csoda.

Az album olyan, mint azok a bizonyos nagy alkotások a hetvenes évekből, amikor a popnak még tétje volt, lényegesen több annál, mint hogy kapsz-e bónuszjátékot a flipperen vagy sem.

Who Believes In Angels? játékgépre, azaz Eltonra utaló a borító ellenére az egyenrangú együttműködés demonstrációja. Miközben Carlile könnyedén belecsúszik John előadói esztétikájába, hangjának erősebb a jelenléte, szóval, ügyesen ki van balanszírozva minden, a dalszerzés, a hangszeres munka, az előadói teljesítmény. Bár közös munkáról van szó, mindkét előadó úgymond mélyre ment le saját magában, miközben nem takarták ki a másikat.

Egyedül nem megy

Carlile-ról közismert, hogy rajongója Elton Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy (1975) című klasszikusának, mindent tud az albumról, hangban, képben, arról nem beszélve, hogy Eltonnal régóta barátok, még a családi nyaralásokat is sokszor együtt töltik, ami nagy szerencse, mert a turnéról visszatérő Elton kimerült volt, ingerlékeny, hisztérikus, a munkát terhelték a látásproblémái is, nem egy esetben viharzott ki a Los Angeles-i Sunset Sound stúdióból.

Ezekből is látható, hogy az album nem egy mellékprojekt, hanem egy olyan produkció, melyben a két művész a másik segítségével teljesedik ki, önfeledten idézve fel a hetvenes évek közepi aranykort, miközben a címadó dalban olyan kérdéseket is feszegetnek, mely szerint mennyibe kerül, hogy visszavásárold a lelked, ha meghalsz?

Búcsú és megérkezés

Az album első dala, a The Rose Of Laura Nyro – egy izgalmas prog hatású intro után – Laura Nyróra emlékezik, aki bár óriási hatást gyakorolt többek között Ricky Lee Jonesra és Suzanne Vegára is, sosem futott be igazán. A második felvétel, a Little Richard's Bible pedig Little Richard afféle személyiségrajza, az elfojtásai tükrében, míg az utolsó felvétel, a When This Old World Is Done with Me olyan, mintha Elton John búcsúja lenne a világtól... Mikor a kivénhedt világ végzett velem, szórjatok szét a csillagok között.... Ahogy az óceán a hullámát, adjatok vissza az árnak... Persze, könnyű ezt mondania annak, aki hisz az angyalokban.

Elton John Brandi Carlile

Who Believes in Angels?

Universal

10 szám 44 perc

8/10