Füvet kerestek Bill kapitányéknál, de addigra már körbeért a cigi

Hogy Deák Bill Gyula király, kapitány, táltos vagy cirkuszigazgató, éppenséggel mellékes, különösen akkor, amikor vannak fontosabb dolgok is a titulusoknál. A blues idén 77 éves mesemondójának itt az első, vinylen megjelent koncertlemeze.

Volt már Billnek koncertkiadványa, amelyet 2008. december 19-én rögzítettek Budapesten, a Körcsarnokban, a 60. születésnapi koncertjén. Készült belőle DVD és papírtokos CD is, amit a Blikk-kel együtt lehetett megvenni. Az Élő bluest viszont nem újságba csomagolták, hanem elegáns tasakba. És persze az lett volna a legjobb, ha az Élő blues Debrecen, 1990. 07. 21. című album még a rendszerváltás évében megjelenik, akkor, amikor rögzítette a Proton, de valamiért akkor nem adták ki az anyagot, aztán a kiadó is megszűnt.

Élő blues

De a hanganyag előkerült, és a kiadó több mint harminc év után feltámadt: az a vállalkozás jelenttette meg a lemezt, amelyik eleve rögzítette a felvételt. Azzal tudjuk magunkat vigasztalni, hogy 35 évvel ezelőtt valószínűleg nem lett volna ilyen dekoratív a kiadvány, nem lett volna királykék színű a korong, mert

Magyarországon 1990 körül nem volt divat a színes vinyl.

A piros, fehér és kék színű tasak (Enyedi Máté munkája) reflektál a Hobo Blues Band első hanghordozójára, a 3.20-as bluest és a Rolling Stones Bluest tartalmazó kislemez hasonló színvilágú coverjére. Az albumborító nem tartalmazza azt az információt, hogy pontosan hol rögzítették a felvételt, de némi kutatás után kiderítettük: koncert a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon volt, a Debreceni Jazz Napok keretében, Billék 16 órakor léptek fel, utánuk Török Ádám és a Mini zenélt.

Debrecenbe kéne menni

Meglepő, hogy a zenekar Bill Rossz vér című, 1984-es albumáról csak két dalt játszott (Közép-európai Hobo Blues III, A felszarvazottak balladája), még meglepőbb, hogy aktuális lemezéről, a Mindhalálig bluesról (1986) is csak két dalt tűzött műsorra (Tranzit blues, Mindhalálig blues). Hallhatunk több feldolgozást is, például Hendrixtől a Vörös házat, azaz a Red House-t, az egyik első dalt, amelyet 1966-ban a Jimi Hendrix Experience rögzített, és amit Bill már Bencsik Samuékkal is játszott még 1987 körül a Bill & The Box Company nevű, rövid életű formációval. És persze itt az elmaradhatatlan Johnny B. Goodebluesos fűszerezésű átirata, illetve a Taurus Zöld csillag című proto hardrockjának szintén blueszal színezett feldolgozása.

Az viszont nem meglepő, hogy Bill három egykori Hobo Blues Band-dalt is felvett a műsorba (Kőbánya blues, 3:20-as blues, Hosszúlábú asszony), amelyek a királyi repertoár kötelező darabjai. A lemezt hallgatva eszünkbe juthat egy találós kérdés: melyik az első olyan rendszerváltás előtti magyar album, amelyen van olyan dal, amely nevén nevezi a füvezést? Nos, Bill Mindhalálig blues (1986) című lemezén a Tranzit blues című felvétel nem vacakol, nem blamálja magát, azt mondja: A vámosok túl korán keltek, a hollandoknál füvet kerestek… Hátha egy lámpa zöldre vált… Egy utolsó cigi is körbejárt…

Egy talált tárgy megtisztítása

És hogy melyik dal az album magaslati pontja? Nos, a Közép-európai Hobo Blues III, amit eredetileg a Rossz véren hallgattunk Tátrai hatalmas szólójával.

Az 1984-es felvétel, úgy, ahogy van, a magyar rock történetének egyik csúcsteljesítménye,

így aztán kíváncsiak voltunk, hogy lejön-e a színpadról. Nos, élőben is izgalmas a megszólalás, Sipeki Zoltán – sokan Zorán zenekarából ismerik – első osztályú gitáros, remekül oldotta meg a feladatot, Szabó László billentyűs hangszerei hozzák a diadalmas atmoszférát, Bill pedig akkorát énekel, hogy megismétli a Rossz véren hallható csodát.

A koncertfelvételt 1990-ben Sáfár József, a V’73 és a P. Box egykori basszistája rögzítette. Korrekt anyag, és ahhoz képest, hogy a szalag afféle talált tárgy volt, simán hozza azt a színvonalat, amelyet nemcsak azért érdemes kiadni, mert kordokumentum, hanem azért is, mert van élvezeti értéke.

Élő adás varázsa

A Kopaszkutyából tudjuk, hogy Bill a király, ezt ő maga írta föl a falra, a Bill kapitány bluescirkusza (2001) című lemez borítójáról pedig azt is tudjuk, hogy kapitány és cirkuszigazgató, az István, a királyból pedig, hogy táltos is. Az viszont, hogy ő a legjobb bluesénekes Magyarországon, többek között az Élő blues című albumot hallgatva válik egyértelművé.

Deák Bill Blues Band: Élő blues, Debrecen 1990. 07. 21.

Proton

10 dal, 41 perc

7/10