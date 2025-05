A jövő reménységei laposföldhívők, macsók, harci medvék és ingyenélők

A stockholmi Viagra Boys új albumának, a Viagr Aboys borítóján Leo Park festményét látjuk. Egy bizarr fejet, amin emberi testnyílásokra utaló motívumokat látunk – vagy nem. Csak ennyi biztos: a lemezen található program legalább ennyire talányos. Ez a fémcsúcsban végződő fej bárki lehet az album bizarr arcképcsarnokában.

Rögtön a nyitó felvételen, a Man Made of Meat-ben egy Z-generációs fiatalt ismerhetünk meg, aki tisztában van azzal, hogy ha 1970-et írnánk, egy gyárban dolgozna, de nem érdekli, és nem akar fizetni semmiért, sem a ruhákért, sem az ételért, sem a drogokért, mert úgy érzi, azok ingyen járnak neki.

A zenekar énekesének, Sebastian Murphynek az sem okoz gondot, ha egy kutyával kell azonosulnia, és az ő szemszögéből elmesélni egy meghökkentő történetet, vö.: Uno II című dallal.

Próbálj meg lazítani

A személyiségem most már a kaján alapul. Ezt Bogdántól hallhatjátok, ő az állatorvosom. A szülei horvátok. Sok szarságon mentek keresztül, ember. Ezek után már nem kétséges, hogy a zenekar úgymond nem normális, de mi van, ha ők a normálisok, és a világ nem az? Még ez is lehet.

Az is biztos, hogy van öniróniájuk, hiszen a már idézett Man Made Of Meat klipjében magát Murphyt látjuk atlétában és melegítőalsóban, üveggel a kezében: áll egy galériában, vedel, és a lemezborítójuk festményén értetlenkedik. A klip egy pontján rúzzsal piros kört rajzol a homlokára, bekarikázva a valóságban is a homlokán látható LÖS feliratot. A LÖS svédül lazát jelent, de Murphy állítása szerint egy titkos sarkvidéki horgászstílusra utal, és mégis inkább azt mondja mindenkinek, hogy a merevség ellentétét jelenti, mert szerinte mindenkinek lazítania kellene egy kicsit.

Karakterbiblia

És ebben a szellemben született a Viagra Boys kortárs garázsrockot a poszt-punkkal és a dadával ötvöző Viagr Aboys című negyedik albuma is. Hogy mennyire a mában játszódnak a dalok, arra utal a szintén a Man Made Of Meat-ben hallható részlet, mely szerint hősünk feliratkozott barátja anyjának OnlyFans oldalára.

Murphy nem kíméli a nőgyűlölő, macsó incel kultúrát sem.

A You N33d Me című dal – amelynek címét a nyaka alatt látható tetoválás (You Need Me) ihlette – karakterrajz, egyes szám első személyben elmesélve, melyből kiderül, hogy macsó hősünk meg tud inni vagy tizenöt üveg sört, sok érdekességet tud az ötvenes évek Európájáról, és számos történelmi tényt a II. világháborúról, ugyanakkor hozzáteszi elérzékenyülve: De ez nem jelent semmit, ha nem vagy itt velem.

Majd tovább sztorizik, hogy az utolsó japán katonák 1998-ban adták meg magukat, és hogy a lengyel hadseregben a medvéket is bevetettek a második világháborús harcokban. De a Pyramid of Health-ben – ami úgy hangzik, mint a Crash Test Dummies-szám 1994-ből – megidézi a laposföldhívőkkel rokon szellemiségű lelkeket, akik szerint a világ, nem gömb, hanem piramis alakú.

Hogy az új albumon érezhető némiképp a Queens of The Stone Age hatása? Talán igen, nemrég velük turnéztak, de a zenekar mindent magában szívott az elmúlt hatvan év undergroundjából, van itt utalás a Stooges-ra, a Damnedre, a Devóra, a Hüsker Düre, a Men at Workre, és a Pixiesre is. Az abszurd, önironikus és intellektuális humorral teli dalok a közösségi médiában feltűnő figurák karakterbibliája.

Pokoldiszkó

Ugyanakkor könnyen lehet, hogy a kortárs világunk abszurdjait listázó lemez ad valami életvezetési tanácsot is:

a szerelmet ajánlja, amitől elviselhető ez az egész, de a maga abszurd dadaista módján.

Medicine For Horses-ban Murphy azt mondja: Hé, bébi, kölcsönkérhetem a kocsidat? Belehajtanék egy falba, hogy kétdimenzióssá tegyük magunkat. Majd hozzáteszi: Csókold meg a feleségem, mondd meg neki, hogy szeretem.

A szerelmet ajánlja tehát, ami ezek szerint nála nem működött. Viszont működik az év egyik legizgalmasabb lemezének dadaista jazz-punkja, az űrbéli pszichedelikus pokol-diszkója, ahol talán az egyetlen normális ember Bogdan, a horvát állatorvos.

Viagra Boys: Viagr Aboys

Shrimptech Enterprises / 11 szám / 37 perc

9/10