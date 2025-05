Mire utalhat a sárga kanári egy szűk kalitkában?

A Talk Talk TheVery Best Of című 2025-ös albumának borítóján sárga kanárit látunk, szűk kalitkában, ami arra is utalhat, hogy Mark Hollis, a zenekar 2019-ben elhunyt énekese úgy látta, olyan szűkek a popzene kínálta lehetőségek, mint James Marsh grafikáján a kalitka. Ezért is szakított fokozatosan a poppal, majd a Spirit Of Eden (1988) és a Laughing Stock (1991) című műfajteremtő albumokkal a Talk Talk megalkotta a ma is hivatkozási alapot jelentő poszt-rockot.

Persze akik a The Very Best Ofot megvásárolják, elsősorban az első három lemez slágereit szeretnék egyben hallani, és ebben nem is okoz csalódást az album. Legfeljebb annyiban, hogy érthetetlen módon lemaradt a My Foolish Freind című, sorlemezen nem található kislemez-slágerük, amit a Natural History: The Very Best of Talk (1990) című első válogatásuk viszont nem hagyott ki.

Beszélni nehéz

Viszont Mark Hollis utálta az EMI által összeállított Natural History gyűjteményt, nyilván azért, mert az egyezményes slágereikre fókuszált. Ezen a zenekar már a Spirit Of Eden albummal túllépett, és kortárs zenei hatásokat mutató poszt-rock mesterművel, a Laughing Stockkal

fel is számolta mindazt, ami valaha a rock and rollhoz kötötte.

Így aztán hiába is perlekednénk Hollis szellemével, hogy miért nincs itt a bemutatkozó 1982-es albumról, a The Party's Overről még a slágergyanús It's So Serious és az Another Word is, vagy a második albumról, az It's My Life-ról a Call in the Night Boy.

Szégyenkultúra

Ugyanakkor, ha a napokban vinylen is megjelent Very Best Ofon amúgy is itt vannak a legnagyobb slágerek – például Hollis egykori punkzenekarával, a The Reactionnel írt, és alaposan átdolgozott Talk Talk, a Juhász Előd Zenebutikjában is bemutatott Such A Shame, az No Doubt átiratában is ismert It's My Life, vagy a Today – akkor miért kell ügyet csinálni abból, hogy inkább a korai slágerek dominálják az albumot, ha már úgyis Very best Of a címe.

Slágernek ugyanis nehezen nevezhető bármi, ami a Spirit Of Edenről (I Believe In You, Eden, Wealth), illetve a Laughing Stockról (New Grass) ide került. Persze a zenekar így mutatja meg, honnan jött, és hová tartott, de akkor fölösleges Very Best Ofként értelmezni, akkor javasolják az örökösök inkább azt, hogy

a két utolsó ambiciózus lemezt önállóan, egységként kezelve hallgassák a rajongók.

Az 1997-ben, tehát közel két évtizede publikált válogatásdalait ezúttal kronológiai sorrendbe rendezték, a For What It's Worth és a John Cope című B-oldalas dalokat levették a tracklistáról, helyettük került be a New Grass a 1991-es Laughing Stockról, így az utolsó albumot is reprezentáltja a gyűjtemény. A 2025-ös tracklista ennek ellenére egy zökkenőmentes, átszállások nélküli zenés utazást kínál a Talk Talk vonatán.

A műsor a szintipopos slágerekkel kezdőik, majd a New Grass-szal megérkezünk a komoly kockázatokat vállaló poszt-rock végállomására. Az ezúttal vinylen is megjelent album tehát

afféle fejlődésregény,

a Talk Talk eljutott oda, hogy az atmoszférikus, new age hatású poszt-rockkal újradefiniálta a rockzene határait, új utakat jelölve ki olyan zenekaroknak, mint a Radiohead, a Doves és az Elbow.

A kocka el van vetve

Guy Garvey, az Elbow énekese nyilatkozta Hollisról a Mojo magazinban:

A punkból indult, és saját bevallása szerint nem volt tehetsége a zenéhez. Az, hogy puszta késztetésből eljutott a legidőszerűbb, legbonyolultabb és legeredetibb zenék megírásáig, számomra olyan lenyűgöző, mint a holdraszállás.

A zenekar talán legnagyobb slágerét, a Such a Shame-et George Cockcroft The Dice Man című regénye ihlette (amit Luke Rhinehart álnéven írt). Az 1971-ben publikált kockaember egy pszichiáter történetét meséli el, aki kockadobások alapján hozza meg a döntéseit. (A Such A Shame klipjének is visszatérő motívuma a dobókocka.) A könyvben azt írja Cockcroft:

Mindenféle mintákba zárjuk magunkat, hogy elkerüljük a új problémákat, és az esetleges kudarcokat; és egy idő után elkezdünk unatkozni, mert nincsenek új problémáik. Ilyen az élet, ha félünk a kudarctoktól.

A Talk Talk a válogatás sorrendjét nem kockadobással döntötte el, hanem az időrendet választotta. Az igazi kockázat az volt, hogy vállalták a kísérletezés esetleges kudarcát. Vállalták, és teljes diadallal értek célba.

Talk Talk: The Very Best Of

Warner

15 szám, 82 perc

9/10