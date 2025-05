Egykor az albérletét sem tudta kifizetni, ma milliárdos, és a nők kedvence

A Halak, latinul Pisces (február 20.–március 20.) az utolsó csillagkép az állatöv jegyei közül. A Halakat két egymással ellentétes irányba úszó hal szimbolizálja, ami a világuk megosztottságát jelképezi a fantázia és a valóság között.

És hogyan viszonyul ehhez James Arthur új, James asztrológiai identitását tükröző Pisces című albuma?

Nos, itt is vannak ellentétes mozgások, a művész hatodik albumán a nagyszabású, érzelmes indie-soul balladák mellett megjelentek a lágy, éteri popslágerek is. Igen, látszólag van elmozdulás az eddigi, a Impossible-lel és a Say You Won't Let Go-val reprezentált, reszelős hangú balladaköltészetétől, mert az album egy afféle meditáció a sebezhetőségről, a mentális egészségről és az önelfogadás nehézségeiről, szóval intimebb tónusú dalokat hallunk a stadionslágerek helyett.

Viszlát, és kössz a halakat!

Azt írja a sajtóanyagában James Arthur, a brit X-Faktor 2012-es győztese, hogy Halak vagyok, álmodozó és elég érzékeny is. Minden dal egy kis részem. A 2013 novemberében publikált első, önmagáról elnevezett albuma a második helyen landolt a UK Albums Chart-on, és azóta Arthur nemcsak álmodozik a sikerről, hanem mindent learat.

A-listás sztár lett, aki 11 platina kislemezzel büszkélkedhet, a Say You Won't Let Go pedig 2016 legtöbbet streamelt dala lett az Egyesült Királyságban, majd világszerte több mint 4 milliárd streamet ért el, és ezzel övé a Spotify-on minden idők 15. legtöbbet streamelt száma. A legutóbbi, Bitter Sweet Love című albuma a slágerlisták élére ugrott, ezzel nyolc év után másodszor is első lett az Egyesült Királyságban. A sikerét újabb sikerekkel, egy teltházas brit és európai arénaturnéval ünnepelte, és úgy tűnik, a Pisces is hozza a kötelezőt.

Csillagok, csillagjegyek

De mit mond a mi horoszkópunk? Javasolja, hogy hallgassuk meg Piscest? Nos, igen, akkor is, ha az aszcendensünk nem passzol a Halakhoz. Akkor is, ha feszengünk az albumot uraló önsajnálattól, ami azt is önvizsgálatra készteti, aki az egyeteme tanulmányi osztályán számos szociális támogatást igénylő kérést olvasott télikabát vásárlásra.

A Celebrate-ben azt ünnepelhetjük meg vele, hogy végre nem gyűlöli magát. Hosszú utat tettem meg a semmiből. Lemondtam a barátaimról, mert amikor szükségem volt barátokra, nem voltak ott. Egy telefonhívás megmenthette volna az életemet... Nem akarom többé gyűlölni magam... Mi pedig a Yeah. No című punk-pop dalt ünnepelhetjük, amit nem dob le az album, pedig nagyon más, mint a többi felvétel, ahogy elsőre szokatlannak tűnhet a Gucci (Interlude) című hiphop ihletésű betét is.

Ettől az album – amit régi munkatársával, Steve Solomonnal közösen írt – nem lesz sokkal változatosabb a korábbiaknál, mert végül maradt a védjegy értékű szívszaggató, szelíd soul balladák világa, csak minden személyesebb tónusú lett. Ott van például a tavaly novemberben már megjelent ADHD című, részint Coldplay ihletésű dal, amelyben

vall betegségéről, és arról, hogy milyen nehéz együtt élnie ezzel, és hogy miképp hat mindez a magánéletére.

Még 2012-ben mondta az X-Faktorban Nicole Scherzinger, a Pussycat Dolls egykori énekesnője, Arthur mentora, hogy nem tudja, versenyzője elég erős lesz-e ahhoz, hogy megbirkózzon a szórakoztatóipar szörnyetegével, hiszen semmit nem tud a zenebizniszről, és csak abban biztos, hogy nem akar visszamenni szegényes albérletébe.

Barátok közt

A Piscest hallgatva azon sem csodálkozunk, ha James Arthur nemcsak az egykoron nehéz sorsával néz szembe – ma már milliárdos –, hanem azzal is, hogy mekkora lelki tehertételt jelentett számára a színész Matthew Perry (1969–2023) halála. Erről szól ugyanis a F.R.I.E.N.D.S., azaz a Jóbarátok sorozat szereplőjéhez írt dala, amelyben elgyászolja ifjúsága tévés hősét.

A zavarba ejtő számban, Arthur bevallja, hogy húsz éve Perry hangja ringatta álomba,

és olyan barátként tekint rá, aki a tévében él, és akinek sosem voltak alkoholproblémái. Kiderül az is, hogy féltékeny volt Joey-ra (Matt LeBlanc), mert a sorozatban a szobatársa volt, és azt kéri, hogy tekerje valaki vissza azt a jelenetet, ahol azt énekelték, hogy Ott leszek neked.

A kérdés csak az, hogy James Arthur új dalait ugyanolyan szenvedéllyel tekernénk-e vissza. Nos, azt biztosan állíthatjuk, hogy jobban gitározik, mint Phoebe (Lisa Kudrow) a Jóbarátokban.

James Arthur: Pisces

Sony

40 perc, 12 szám

6/10