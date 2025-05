Amikor a pankrátor politikusok mindent megmérgeznek, csak az angyalok segíthetnek

Suzanne Vega a Flying with Angels című új albumával ismét feltűnt New York kulturális égboltján, kötelékben repülve az angyalokkal, legalábbis azt énekli, hogy az angyalokkal száll, akik nem tudják, hogy ő utálja a magasságot, és nem tud sem balra, sem jobbra fordulni. Az erősen közéleti albumhoz sorvezető lehet Vega americanbluesscene.com-ban olvasható vallomása, mely szerint balra van Joni Mitchelltől, és jobbra Patti Smith-től.

Ugyanakkor ha valami konkrétumot is szeretnénk tőle hallani, akkor itt a nagyon is egyértelmű állásfoglalás, a Last Train from Mariupol című apokaliptikus hangvételű dal, amely az utolsó vonatról szól, amely elhagyja Mariupol városát, mielőtt megérkezne az orosz mészárszék. Vega azt mondja, hogy azon az utolsó vonaton az egész emberiség menekült, az egész emberiség gyászolt.

Angyali üdvözlet

Flying with Angels a művésznő tizedik albuma a negyvenéves pályáján, legalábbis negyven éve, 1985-ben jelent meg cím nélküli debütáló lemeze. Lenne oka tehát ünnepelni, ugyanakkor, ahogy maga írta Instragram-oldalán: az album minden egyes dala a küzdelem légkörében játszódik. Küzdelem a túlélésért, a beszédért, az uralkodásért, a győzelemért, a menekülésért, a segítségért – vagy egyszerűen csak az életért. A Flying with Angels nem hoz radikális változást Vega elkötelezett folk-rockos pályáján, leginkább a korábbi albumai hangképeivel dialogizál, különös tekintettel a Days of Open Handre, ugyanakkor találunk meglepetéseket is. Ott van például a disztópikus proto-new wave dal, a Rats, ami olyan, mintha egy 1978-as demókazettán találta volna a művésznő.

Nagyvárosi ikonok

A városi folk atmoszférák, a New York-i kávéházi költészet, minden maradt a régi, ugyanakkor az album tele van dühvel, olyannal, mint amilyen a Witch című dalban is hallható. A felvétel azt a bénultságot mutatja meg, ahogy az értelmiség lefagyva áll a Trump-féle pankrátorkultúra láttán. Suzanne Vega azt kérdezi tőlünk, hogy milyen sors rendelte el azt az állapotot, amikor mindenkin úrrá lesz a tompaság, a kétségbeesés, amikor mindenki csak döbbenten áll az abszurditás műsorát hallgatva. Miféle sors rendelte el az állandó vészhelyzetet? Miféle boszorkány küldte ránk ezt? Az album ezen túl hozza a kötelező kávéillatú alt-folkot, érezzük Bob Dylan, Lou Reed és Patti Smith szellemét is. Bob Dylanét egészen kézzelfoghatóan, hiszen a Chambermaid című felvétel Dylan 1966-os Blonde on Blonde egyik slágerének, az I Want You-nak újragondolása.

Afféle karaktertanulmány egy szobalányról, aki a nagy művész után takarít az I Want You dallamára.

Vicces, amikor azt kérdezi, hogy tudni akarod, hogy lopott-e valaha, mikor a dal, ha nem is lopás, de éppenséggel afféle kölcsönvétel. Nem világos, hogy a tisztelet beszél-e belőle, vagy a Dylan szellemétől való szabadulás vágya. Én vagyok a nagy ember szobalánya...Tisztelem a helyeket, ahol játszott. Morzsákat takarítok az írógépéről. Gyakran ad bölcs tanácsokat, amikor éjjel róla álmodom. A kezembe nyomja a tollát, és azt mondja: „Ne felejts el írni.” Suzanne Vega a kortárs folk-pop egyik legfontosabb mesélője, a Greenwich Village-i kávézókban született városi népzenéje és éteri karaktere nélkül másmilyen lenne a kilencvenes és a kétezres évek egyszálgitáros csaj-popja.

Repülési napló

És persze fontos szerep jutott a Flying with Angels dalszerzőjének, producer munkatársának, Gerry Leonardnak, aki olyan nevekkel dolgozott együtt, mint David Bowie, Rufus Wainwright vagy Laurie Anderson. Az album olyan, mintha egy New York-i utcafotós fekete-fehér képeinek megzenésítései lennének, vannak itt boszorkányok, szobalányok, próféták, őrült politikusok – és nem utolsósorban patkányok.

A Speakers' Corner című dala afféle szabadsághimnusz. Vega arról énekel, hogy amikor eljött az idő, hogy elmondd a történeted, ne várj vele, hiszen itt vannak, akik üvöltve, tombolva szónokolnak, elferdítik a tényeket, és úgy tesznek, mintha elveik lennének, de csak hamut prédikálnak, miközben zsebre vágják a pénzt. Az is lehet, hogy ilyenkor már csak az angyalok segíthetnek, és egy-egy jól megírt folk-rock dal.

Suzanne Vega: Flying with Angels

Cooking Vinyl

38 perc 10 szám

7/10