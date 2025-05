Ha genderfluid fiatallal csókolózol, kikerülhetsz feleséged bizalmi köréből

Azt írták Janice Morse pszichológus és Carl Mitcham filozófus 2002-ben publikált tanulmányukban, hogy ha egyszer szóba kerül a rózsaszín elefánt, onnan már nem lehet kitörölni a tudatból, ezért lehetetlen kérés nem gondolni a rózsaszín elefántra. De mit ért vajon a Pink Elephant cím alatt az Arcade Fire zenekar? Hogy bármit tesznek, akkor is mindenkinek a zenekar vezetőjét, Win Butlert ért vádak jutnak eszébe? Három éve söpört végig a sajtón a hír, hogy az énekes szexuálisan zaklatott három nőt és egy genderfluid személyt.

A vádakat Buttler tagadta, és közleményében azt nyilatkozta, hogy a szexuális interakciók megegyezésen alapultak. Az ügy holtpontra jutott, ugyanakkor nagyon sokat ártott a csapat renoméjának, főleg azok körében, akik számára az Arcade Fire több volt mint zenekar, spirituális élményt és egy értékközösséghez való tartozást jelentett.

Elefántdübörgés

A Pitchforkon megjelent oknyomozó anyagra reagálva Butler közleményt adott ki, amiben azt nyilatkozta, hogy valóban szexuális viszonyba bonyolódott ezekkel az emberekkel, de egy esetében sem történt erőszak, minden a másik fél beleegyezésével történt. Tehát Butler elismerte a házasságtörést, de a szexuális zaklatást nem, elnézést kért mindenkitől, akit megbántott a viselkedésével, és mentegetőzött is, hogy a felesége vetélése miatt inni kezdett, és nem volt mindig tudatánál. Hozzátette, hogy felesége, Régine Chassagne, aki szintén az Arcade Fire tagja, tudott a hűtlenségéről. Ő is közleményben reagált a történtekre, kifejtette, hogy mindenben támogatja érzelmileg labilis férjét, akiről tudja, hogy nem feküdne le senkivel anélkül, hogy a másik nem egyezne bele, és hogy „elveszett” volt, de „visszatalált” férjéhez.

Rózsaszín rémálom

A megbocsátás volt a legjobb dolog, ami ebben az ügyben történt, de vajon van-e más nyereség is? Jól sikerült-e a Pink Elephant-album? Persze, ez az egyik legfontosabb kérdés. Egy biztos: a zenekar veszített a tekintélyéből, de egy nagyon erős albummal visszaszerezheti régi rangját, amit a 2004-es Funeral albummal szerzett meg. Ezzel olyan pozíciót foglalt el a semmiből érkezett Arcade Fire, hogy paródia is készült róluk Eyebrowyproductions YouTube-csatornán, ahol két két Beavis & Buttheadre emlékeztető suhanc értelmezi a jelenséget, az egyikük I heard Arcade Fire before you feliratú pólót visel. De ott van a The Suburbs (2010), amelyért 2011-ben elnyerték az év albumának járó Grammy-díjat, és tele volt kreatív energiákkal a 2013-as Reflektor című albumuk is. Azóta viszont megjelent két középszerű munkájuk, az Everything Now (2017) és a We (2022), amelyek elindították őket az elszürkülés útján.

Így aztán élet-halál kérdése, hogy a komoly hitelességi deficittel küzdő zenekar számára a Pink Elephant az újjászületést katalizáló album lesz, vagy folytatják az elmúlt évtized nem túl innovatív útkeresését. A Daniel Lanois-val, a U2 producerével készített album értelemszerűen mentes az érzelmekkel teli, diadalmas rockhimnuszoktól, ugyanakkor a producernek köszönhetően karakteresebb az atmoszféraépítés.

Ez már a nyitódalban, az Open Your Heart or Die Trying című instrumentális felütésben is érezhető, ami olyan, mintha a Rammstein pirotechnikai bemutatójának adná a hátteret. Aztán minden visszazuhan a családnak nevezett óvóhely meleg homályába. A címadó dalban arról énekelnek, hogy családok csak színlelnek a tévében, hogy mindenki sír, de nem hisszük el az egészet.

A kígyó csókja

A Year of the Snake-ben pedig arról énekel Buttler, hogy ő egy igaz fiú, tele van szeretettel, és nem fából van a szíve. A dalt közösen énekli feleségével, de leginkább azt érezzük, hogy ez az egész nem tartozik ránk, hallgatókra, ahogy a szintén duettdramaturgiára épülő Circle of Trust sem, amelyben az a kulcsmondat az, hogy mi is lehetnénk a bizalom köre. A lemezzel nem az a legnagyobb probléma, hogy elmarad a bűnbánat, hanem hogy a zenekar képtelen volt megújulni. Hol a kései Bowie és Bruce Springsteen világa keveredik a kortárs dance-rockkal, hol a New Order indie-diszkója lengi be a dalokat, miközben az egésznek maradt némi ünnepélyessége, pompája, csak hát a korai sikerekhez képest minden fakóbb, élettelenebb.

Dallamtapadás

Az Alien Nation-ben arról szól a dal, hogy Buttler visszatér az ellenségeihez, és minden fájdalmat, gonoszságot, amit okoztak neki, szeretettel ad vissza. Egyszerűbb lett volna, ha a dalok írására koncentrál, nem a szeretetteljes bosszúra. Az album borítóján rózsaszín gyertyából megformált könnyező elefántot látunk, amely a borító hátoldalán már teljesen elolvadt. Tanulság: a jó dalok olyanok, mint a rózsaszín elefánt, nem tudunk nem gondolni rájuk. Olyan ez, mint a dallamtapadás. Mennyivel jobb lett volna, ha dalok működnek úgy, mint a rózsaszínelefánt-effektus.

Arcade Fire: Pink Elephant

Sony

10 szám 42 perc

7/10