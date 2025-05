Itt a megoldás, amivel leszerelhetők az agresszív autósok

A Bëlga Egyre gondolunk című albuma olyan, mint az egykori Magyar Televízió Ablak című közéleti szolgáltató műsora, amelyben a néző elmondhatta panaszait, Bálint gazda tanácsot adott, hogyan védekezzünk a zsizsik ellen, de mérgelődhetünk azon is, hogy miért pont az a doktor akar leszoktatni minket a dohányzásról, aki receptírás közben is nagyokat szippant a 120-as Marlborójába.

A Bëlga panaszkodik a fapados járatok késésére, arra, hogy a kukások rágurítják a kocsikra a kiürült szemetest... Déri Jánosnak ezúttal Bauxit a magyar hangja, Feledy Péternek Még5milliárd, Wisinger Istvánnak pedig Tokyo, míg DJ Titusz a rendező Born Ádámnak feleltető meg.





Képzeljünk el egy Ablak paródiát... A szerkesztők Tere-fere kekszébe DJ Titusz rácsöppentett volna némi LSD-t, és a Papp Endrére emlékeztető, de sárga Tisza melegítőbe bújt műsorvezető máris azzal kezdi a felkonfot, hogy Pompásan indul a nap, gond nélkül kaksiztam ma. Ránéztem, nem volt szaga, de volt egy hangulata. Az album részint egy megzenésített önkormányzati harsona, valahol az agglomerációban, amihez hozzácsomagoltak egy Bëlga kazettát is, amin ott van például a Gazdabolt című remeklés.

Szárad a kabát, szedd be a ruhát, keverem a triazolt, vidd be a kutyát! Ész nélkül szórom, nem kell ide vegyész, kinyírom a talajt is pont, mire bemész! (...) Mondom adjá má valamit vakondra, hé! Aszondja karbid, kérdem, az mi? Be a járatba, azt' vizet neki, mer a vakondnak az büdös, nem szereti. Mondom jöhet, de van még varasodás, lóbabzsizsik meg tűzelhalás. Faszom má a kertbe, baszni rá! Glialkát neki, oszt térkövet rá!