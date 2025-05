Rajongott sztárokból lettek elfeledett háttérzaj, a mai napig küzdenek a fennmaradásért

A 2000-es években virágzott az a mai napig megosztó stílus, amit post-grunge néven emlegetnek. Ennek a műfajnak számos képviselője között akadt egy banda, amely egy fokkal rádióbarátabb volt a többieknél. A Hinder a hard rock és a post-grunge világának keverékét adta a hallgatónak, így volt idő, amikor még a csapból is az ő dalaik folytak. Hiába nem hoztak újat zeneileg, rajongótáboruk hatalmas volt. Aztán jött a zuhanás, és az egykor platina- és aranylemezes banda teljesen kiesett a zeneipar kegyeiből, ma pedig már sokan névleg sem ismerik a csapatot, pedig épp a napokban jelent meg hetedik lemezük, a Back to Life.

Nevezzük nevén a gyereket, ez a cikk egy egyszerű lemezkritikának indult, hiszen a csapat 2017 óta nem adott ki új albumot, így nagyon kíváncsi voltam, hogy képesek lesznek-e valami váratlant húzni. Néhány zenészkollégával szerettem volna diskurálni kicsit a korongról még a kritika megírása előtt, de amikor az ötödik embertől is azt kaptam, hogy „mi az a Hinder”, akkor rájöttem, hogy rossz oldalról közelítettem meg a kérdést.

Nem azon van a hangsúly, hogy tudnak-e még valami újat nyújtani, vagy esetleg megreformálni saját művészetüket. Az igazi kérdés, hogy 2025-re mennyi maradt ebből az egykori sztárbandából,

hogy voltaképpen mi ma a Hinder?

Tizenkettő egy tucat?

Ha csak a most megjelent album alapján kéne döntenem, kis túlzással azt mondanám, hogy valami névtelen zenekarra bukkantam a 5 Seconds of Summer és az A Day to Remember között félúton egy csipetnyi, kései Bon Jovi beütéssel. Persze hazudnék, ha azt mondanám, az album nem képes ennél több színt is mutatni,

de akkor sem állítanék igazat, ha azt mondanám, úttörő, változatos és emlékezetes alkotásról van szó.

A lemez egyszerre merít a Hinder korai éveinek gitárcentrikus dalaiból, akusztikus alkotásaiból és hard rock, illetve post-grunge világából, közben mégis behoz újabb elemeket, effekteket. A zenekarhoz mérten meglepően sok billentyűs témát hallani, míg az énekek a modern pop-rock vonalon maradnak.

Ezzel nagyjából el is mondtam mindent, miközben kvázi nem mondtam semmit, hiszen így leginkább egy tizenkettő egy tucat lemezt lehetni körülírni, amire még billentyűzet kattogást sem pazarolnának a legtöbben. Mégis, valahol érzem a kényszert, hogy ne leírjam a bandát, hanem írjak róluk. Ebben meg talán az lehet az igazi segítség, ha megértjük, hogyan szakadt meg a Hinder sikere.

Az angyaloktól a rémálmokig

A csapat 2005-ben robbant be a köztudatba Extreme Behaviour című lemezével. Az album több szempontból is óriási siker lett. Számszerűsítve tripla platinalemezről beszélünk az USA-ban, de Kanadában, Új-Zélandon és Ausztráliában is elérte a platina minősítést. A Billboard top 200-ban hatodik helyig jutott, a rockalbumok között a másodikig, míg Ausztráliában listavezető lett.

Ezt nyugodt szívvel nevezhetjük berobbanásnak, hiszen számos, mai napig aktív banda tíz lemezzel sem ér el hasonló sikereket, ők pedig rögtön a közönség kedvencei lettek. Nagyot ment a Born to Be Wild feldolgozásuk, amit a NASCAR-ral együttműködve adtak ki, de (ha már korábban említettük a hasonlóságot) a Bon Jovi Bed of Roses dalából is készítettek átdolgozást a deluxe változatra.

Az igazi, nagy és hosszan tartó sikerhez azonban kevés pár pofás cover.

A bandát az emelte ki a tömegből, hogy voltak olyan saját dalaik, amik heteken át tudtak pörögni a rádiókban. Az olyan számok, mint a Get Stoned és a Better Than Me is elég nagyot ment, de az igazi áttörést a Lips of an Angel adta, ami az évtized leghallgatottabb dalai közé került.

Innentől nem volt kérdés, hogy a zenekarral számolni kell a mainstream rock köreiben, azonban arról sem volt szabad elfeledkezni, hogy a hírnevet nem csak megszerezni nehéz, de megtartani sem könnyű. Második lemezük három évvel később jelent meg Take It to the Limit címmel, és hiába sikerült a Billboardon jobb eredményeket produkálnia elődjénél, az össz eladási számok szignifikánsan alulmúlták a korábbi korongot. Persze így is aranylemez lett az albumból, de ez már egyfajta jelzés volt, hogy a Lips of an Angel adta sikert nem egyszerű megismételni.

A harmadik lemez, az All American Nightmare, hasonló toplista eredményeket hozott, mint a Take It to the Limit, de lemezeladásban újfent rosszabb számokat, így borítékolható volt, hogyha nem történik valami nagy változás, akkor az a banda jövőjébe kerülhet.

Aztán eljött 2012, a csapat negyedik albuma, a Welcome to the Freakshow, majd az utolsó szeg is bekerült zenekar sikerének koporsójába. Korabeli felvételeken látszik, ahogy a banda frontembere, Austin John Winkler egyre többet küzd hangjával, függősége (elsősorban alkoholizmusa, de az ópiátokat sem vetette meg) eluralkodott rajta, majd a csapat bejelentette, hogy az énekes bevonul a rehabra. Ideiglenesen Marshal Dutton, a zenekar egyik korábbi producere, illetve Jared Weeks, a Saving Abel frontembere ugrott be, hogy a lekötött bulikat végigtolják, de így sem voltak képesek sokáig elodázni az elkerülhetetlent.

Winklert le kellett váltani.

A Hinder ex-énekese azóta igyekezett függőségein túllépni, ami egy időben komoly krízissé is vált életében. A 2019-2020-as időszakot kórházakban kellett töltse, dialízisen esett át. Mája nem bírta az alkohol és a szerek túlhasználatát, de még éppen meg tudták menteni az orvosok, így nem volt szüksége új májra. Az ő szóló története azonban egy másik sztori.

Vissza az életbe

2013-ban az énekes és a banda útjai elváltak, egy frontember lecserélése pedig (ráadásul egy olyan jellegzetes hanggal bíró zenészé, mint Winkler) nehéz feladat. Végül Dutton vált a csapat teljes értékű tagjává, de a zenekar sosem tudott már olyan sikereket elérni, mint karrierük hajnalán. Folyamatos zuhanásuk és a frontemberi törés teljesen megakasztotta a banda előremenetelét, azóta pedig kisebb hullámhegyektől eltekintve leginkább stagnál a csapat.

A zenei ktitikusok sosem szívlelték igazán a Hinder munkásságát, de ez nem akadályozta meg a bandát abban, hogy sikert arasson. Ráadásul láthattunk zenekart, ahol a frontemberváltás nem feltétlenül ölte meg a projektet, és itt is voltaképp csak az egyre erősödő zuhanást gyorsította fel.

függetlenül attól, hogy Dutton technikailag abszolút nem egy rossz énekes, még ha hangja messze nem is olyan jellegzetes, mint Winkleré volt.

A Covid sem vált hasznukra, hiszen 2017-es The Reign című lemezük után mintegy nyolc évbe telt, hogy idei, Back to Life című albumukat megjelentessék. Ráadásul ez a banda első olyan albuma, amin már nem játszik a csapat egykori ritmusgitárosa, Mark King. A zenész az első nagylemez óta a Hinder szerves része volt, de 2021-ben úgy döntött, inkább családjára, szóló projektjére és saját zenei útjára, fejlődésére szeretne koncentrálni.

Kétes remény

Épp emiatt új lemezük több szempontból is egyfajta feléledése, pontosabban átalakulása a Hindernek, hiszen nyolc év és egy kezdeti tag elvesztése sokat változtat a csapatdinamikán, de szemlátomást mégsem eleget ahhoz, hogy kellően kilendítse a bandát az önismétlésből. A mintegy 48 perc hosszú lemez a cikk elején említett zenei hatások tárháza, de azért az olyan dalok, mint a Vultures, a Bad Decisions vagy a Reminiscing You kezdése képes adni neki néhány extra színt.

Ennek dacára a szinte mozdulatlanra vasalt refrének újra és újra visszavezetik a dalokat a zenekari origóhoz, ami már jól láthatóan nem képes kiszolgálni a csapat céljait,

és szimplán egy olyan kategóriába zárja be a bandát, amely csordultig van az unásig egyforma zenekarokkal. Érdekes, hogy láthatóan nem volna lehetetlen küldetés számukra valami újat hozni (legalábbis saját magukhoz mérten), mégis szándékosan kapaszkodnak az ugyanolyan megoldásokba.

Még februárban a rajongókat is meglepve Austin Winkler megosztott egy fotót Instagramon, amin Duttonnal együtt vannak stúdióban. A szöveg alapján egyszerű véletlenről van szó, de a keményvonalas Hinder rajongók abban bíznak, hogy a Three Days Grace mintájára egy új, kétfrontemberes formát kaphatunk majd idővel.

Hogy ennek mennyi a valóságtartalma, azt nem tudni, de a zenekar életútját tekintve nem csupán Winkler hiánya állította kihívások elé a bandát, így kérdés, hogy egy lehetséges újraegyesülés megoldaná-e stagnálásukat.

5/10