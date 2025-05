Pompeji romjai között megtalálták a jövőt

A Pink Floyd 1971-ben Pompeji romjainál feltárta az egykor megolvadt, majd kővé dermedt időt, majd másfél év múlva, a The Dark Side Of The Moon című korszakos albumuk Time című slágerével ismét működésbe hozta. A halott város amfiteátrumában összeért a zenekar régi korszaka az újjal, amit Adrian Maben rendező dokumentált a Pink Floyd: Live at Pompeii című 1972-es koncertfilmjében.

Később a film eredeti, 1972-es kiadáshoz a következő év decemberében további felvételeket adott hozzá egy párizsi stúdióban, majd a filmet 1974-ben újra kiadták, olyan snittekkel kiegészítve, amelyeken a zenekar már a The Dark Side of the Moon munkálatain dolgozott. Így olvadt össze a hatvanas évek nagy pszicho-prog korszaka a nagybetűs jövőbe (egyenesen az űrbe) mutató anyaggal.

Körkörös romok

A bámulatos érzékenységgel felképezett élő szettet bemutatták a mozik, később megjelent videókazettán és DVD-n is, de sosem készült hivatalos hanghordozója, azaz nem adták ki album formátumban. Egészen mostanáig. Az eredeti filmfelvételek azért is meghökkentőek, mert a korszak nagy koncertfilmjeiben, a Woodstockról készült alkotásban, vagy a tragédiába torkollt Altamont fesztiválon rögzített Rolling Stones koncerten rögzített dokumentumok alapvetően az előadók és a közönség kapcsolatáról szóltak, ezzel szemben a Pink Floyd radikálisan elutasította ezt.

A stáb tagjain és néhány beszökött helyi gyereken kívül kívül az élő műsornak nincs közönsége. Az amfiteátrumban és annak környékén készült anyagot 1971 októberében négy napon át forgatták, a zenekar szokásos turnéfelszerelését használva, beleértve egy Párizsból hozott mobil felvevőt.

Kővé dermedt idő

De, ami a legfontosabb: a Steven Wilson által felújított hang minden képzeletet felülmúlóan jól szól, az élmény azzal ér fel, mintha valaki fogná magát, és 3D-s rekonstrukcióval újjáépítené Pompeji házait. Akiknek megvolt a Pompeii-koncert kalózkiadása, jórészt azt mondták, hogy ez a Pink Floyd legjobb élő albuma. Ez sokáig afféle fontoskodó megállapításnak tűnt, különösen annak fényében, hogy már maga a klasszikus Ummagumma-album fele is élő felvételeket tartalmazott. Arról nem is beszélve, hogy nem lehet összehasonítani egy 1971-es élő anyagot, mondjuk, a Delicate Sound of Thunder (1988) vagy éppen a Pulse (1995) csodáival. Mégis: a Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII a Syd Barrett távozása után újra magára talált, önbizalommal és kreativitással teli zenekart mutatja, amely épp lezár egy korszakot, hogy birtokba vegye a hetvenes éveket, és saját képére és hasonlatosságára formálja azt.

Az album egy határhelyzet pillanatképe: már érzékelhető, hogy a Pink Floyd egyre fegyelmezettebb, és hogy már nem az a legfontosabb számukra, hogy a hanghatások, az effektek egyfajta tudatállapotot képezzenek le, hanem az, hogy következetesen építsék fel a zenekarra egyre inkább jellemző monumentális, mégis intim dalszerkezeteket. A Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII afféle best of is, érzékeny búcsú a hatvanas évek végétől és hetvenes évek legelejétől, miközben belehelyezi a szettet a szimbolikus múltba, Pompeji anfiteátrumának romjai közé. De ha akarjuk, akkor a 2025 áprilisában bemutatott, 4K-ra optimalizált film soundtrack albuma, Steven Wilson keverésével. Mindegy minek nevezzük, a lényeg a különös együttállás, amely a kortárs kísérleti filmet és a progresszív rockot a történelem többezer éves kulisszái közé emelte, olyan dalokkal, mint az Echoes, az A Saucerful of Secrets, vagy a One of These Days.



Vissza a jövőbe

Adrian Maben 1970-ben Nápolyban nyaralt, amikor a pompeji látogatás során elvesztette az útlevelét. Visszament az amfiteátrumba, hogy megkeresse. A romok között sétálva úgy érezte, hogy a csend, az akusztika, és természet atmoszférája remek hátteret adna a Pink Floyd zenéjéhez. Mayben aztán kiállított a rajongónak egy képzeletbeli útlevelet, amely belépést biztosított a múltba. A római korba, és egyben a prog-rock antik világába is, amelyen a Pink Floyd már 1973-ban túllépett, mert a Hold felszíne jobban érdekelte őket, mint Pompeji megkövesült történelme.

Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII

Sony

10 szám 80 perc

9/10