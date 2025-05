Ilyen meztelenül még sosem láttuk Miley Cyrust

Megjelent Miley Cyrus legújabb albuma, ami a Something Beautiful címet viseli, és az énekeső úgy véli, ez a cím tökéletesen leírja azt, amit érzett a lemez készítése közben: ez végre valami igazi, szeretetteljes, és teljesen ő, ami még a 16 éves énjét is képes gyógyítani. Az album által talán mi is gyógyulhatunk kicsit a művészetébe rejtett elixír által.

Miley Cyrus lassan két évtizede éli az életét a nyilvánosság előtt, és elmondása szerint még soha életében nem mutatta meg annyira őszintén, ki is ő valójában, mint legújabb lemezében. A Something Beautiful egy konceptalbum, amely feltárja az énekesnő teljes valóját, egyéniségét és minden igazságát. Zane Lowe-val készült interjújában elmondta, rajongói Hannah Montanával nőttek fel, sok ideig azzal a karakterrel azonosították őt, azonban most már itt az ideje, hogy teljes egészében megkapják, ki is az igazi Miley Cyrus. Hangsúlyozta, most jutott el odáig a lelki és mentális gyógyulásában, hogy nem fél felvállalni magát közönsége előtt, és engedni a rajongóinak, hogy ők is felnőjenek a művészete által, és valóban egy igazán mély kapcsolatot tudjanak kialakítani.

A Something Beautifult gyógyírnek szánom egy beteggé vált kultúra számára, gyógyítani szeretnék vele, és ezt a művészetembe kívánom belerejteni

– fogalmazott.

A zajból a csendes gyógyulásba

Göröngyös út vezetett eddig az albumig, Miley Cyrusnak komoly küzdelmet kellett vívnia saját magával és közönségével is annak érdekében, hogy eljuthasson idáig. Elmondta, élete elmúlt húsz éve most már inkább csak fehér zajnak tűnik, egy olyan állapotnak, amelyben nem is tudott teljes egészében jelen lenni, mások irányították, amíg ő kábán követte az utasításokat. Végre hátra tudta hagyni ezt az erőteljesen üzleti részét a művészvilágnak, és a kreativitásra, a megújulásra tud koncentrálni. Elárulta, az Endless Summer Vacation album nyitotta meg lelke kapuját a Something Beautiful felé. Mint mondta, valamit felszabadított benne a Flowers slágert is tartalmazó lemez, és már csak egy lépés választotta el legújabb projektjétől.

Az elkészítési folyamatról boldogan, elégedetten beszél, és amikor a lemez igazi mondanivalója és célja kerül terítékre, kifejti: „Nem vagyok operaénekes, sem rendező, de tudtam, hogy ezzel a lemezzel azt az érzetet szeretném kelteni, hogy a rajongóim egy musicalt néznek. Szerettem volna egy pop-opera hangulatú lemezt készíteni, és úgy vélem, ez sikerült. Azt teszi, amit általában az operák és a musicalek: a zenén keresztül mesél el egy gyönyörű történetet.“ Szeretett volna egy magával ragadó színházi élményt nyújtani a fanjainak, adni valami olyat, ami inspirál, akár át is formál, de egészen biztosan megérint és velük marad.

A lemez készítése alatt sokat gondolkodott azon, mit is jelent jó zenét csinálni, hogyan definiálható a jó, és mit is jelent manapság egy sláger? Számára az olyan előadók munkái jelentik ezt, mint David Bowie, Madonna, Prince vagy Beyoncé, és világossá vált számára, az a jó zene, amiben teljesen önmagát tudja adni. Meggyőződése, hogy a Flowersért is emiatt kapott Grammy-díjat, amit egy tökéletes visszaigazolásként élt meg, hogy helyes úton jár, jó az irány.

Elmerülhetünk Miley gyönyörű világában

„Számomra ez a popzene legteljesebb formája” – jelenti ki az énekesnő, miközben azt taglalja, mennyire fontos volt számára olyan lemezt készíteni, amire nem tud nem odafigyelni az, aki hallgatja, mert egyszerűen belemerül a dallamok és a szöveg tökéletes fúziójába, amit hangról hangra átjárnak az igazi, őszinte érzelmek. Lowe egy múzeumi élményhez hasonlítja a projektet, hiszen egy galériába vagy múzeumba is azért látogatunk el, hogy magával ragadjanak a művészek varázslatos alkotásai. Elmondása szerint ez az album is egészen hasonló élményt nyújt, egyszerűen elmerül a hallgató abban a gyönyörű világban, amit Miley Cyrus alkotott.

Mindez azonban nem jöhetett volna létre azon poplegendák nélkül, akik élete szerves részét alkották kislány korától kezdve. Kiemelte, ahhoz hogy valaki igazi zenészlegenda legyen, mint például Elton John, Madonna vagy Dolly Parton, benne kell lennie a művészvilág véráramában, jelen kell lennie és tudnia, mi is történik körülötte. Parton, aki Cyrus keresztanyja, rengeteget segített a Something Beautiful megalkotásában, az énekesnő miatta alkotta meg a More to Lose és az Every Girl You've Ever Loved dalokat, amelyeket a legnagyobb slágereknek tart a lemezen. Elmondása szerint már akkor tudta, hogy ezek lesznek a legjobb dalai, mielőtt megírta volna őket.

Megjegyezte, ettől a lemeztől érzi ismét értékesnek és ünnepelhetőnek magát, és a záró dalhoz készült videóban adta ki teljesen ezt az érzést magából. A Give Me Love-ban igyekszik átadni azoknak a színésznőknek energiáit, akiket egész életében csodált. Általuk életre keltve és teljesen átérezve azt a csodát, ami benne is megvan, mi több, most tör ki csak igazán. Ezzel összefüggésben mesélte el, milyen fontos volt számára az elmúlt öt évben, hogy igazán gondoskodjon jóllétéről, mert a húszas évei elején ezt nem igazán tette meg.

Reinke ödémám van, ami tulajdonképpen a hangszálak túlhasználatából ered. Amikor 21 éves vagy, és minden koncert után fennmaradsz, iszol, dohányzol, bulizol, az nem igazán segít. De az én esetemben nem is ez okozta ezt a problémát. A hangom mindig is ilyen volt, ez része az egyedi anatómiámnak, én ilyen vagyok

– fejtette ki.

Elmondta, a hangszálain van egy polip, ami mindamellett, hogy igazán különleges tónust és textúrát ad az énekhangjának, rendkívüli megnehezíti az élő fellépéseket. Ahhoz hasonlította, mintha bokasúlyokkal akarna maratont futni valaki. Aláhúzta, ez is része az ő világának, ettől egyedi, ez az, amiről akár maszkban vagy álruhában is felismerik, ezért soha nem akarja megműttetni. Egy áldásnak érzi, ami ugyan okoz fizikális nehézségeket számára, de ettől lesz ő igazán Miley Cyrus.

Posztapokaliptikus musical-hangulat

Első hallgatásra is egészen új hangzásra, egy felnőtt és egészen üde dallamvilágra lehetünk figyelmesek, amikor felcsendül a Something Beautiful első dala, ami nemis egészen egy zeneszám, inkább – ahogy címe is ígéri – egy felvezetést kapunk, mintha a Prelude-ben Miley Cyrus megfogná a kezünket, és bevezetne minket a lemez varázslatos világába, ahol még addig tőle nem tapasztalt katartikus élményekben lehet részünk.

Nem unatkozunk egy pillanatig sem, mivel ezekről a dalokról nem mondható el, hogy zene- vagy énekfókuszúak. A kettő tökéletes fúzióját tapasztalhatjuk, ezáltal létrejön egy tökéletes Cyrus szimfónia, és valóban egy modern musicalben érezhetjük magunkat tőle. Nehéz, és mélyen elgondolkodtató témákat jár körbe a tinisztárként feltűnt énekesnő, akinek ezen lemeze után már nem kételkedünk abban: felnőtt, de nem hagyta maga mögött Hannah Montanát, csupán meggyógyította a lelkét, amit a hírnévvel és a rengeteg nyomással járó népszerűség megtört.

Tizenhárom dalon keresztül hallgathatjuk, ahogy játszi könnyedséggel dalolja el eddigi élete legnagyobb fájdalmait és csalódásait, és azt, hogy mindezekből hogyan tudott mégis egy olyan különleges zenei alkotás születni, mint amilyen a Something Beautiful. Összetettségében és sokszínűségében rendkívül egyedi alkotással robbantotta fel a zenei piacot – nem az első alkalommal. Miley Cyrus ismét bizonyította, a popzene legendájává csakis azok az előadók tudnak válni, akik képesek megújulni, és szembe tudnak nézni saját démonjaikkal.