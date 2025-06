Miley Cyrus teljesen kifordult magából

Miley Cyrus gyakran szerepel a hírekben. Egyszer családtagjaival való nézeteltérései miatt cikkeznek róla, máskor zeneileg próbál valamit adni a hallgatóinak. Mégis ritka, hogy amiatt halljunk róla, mert filmet akar rendezni. Persze az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy zenés filmről beszélünk, amihez a dalokat ő és producer kollégái írták közösen. Ezek a számok kilencedik stúdiólemezének, a Something Beautiful című albumnak a dalai.

Mivel az azonos című film csupán 2025. június 6-án debütál a Tribeca Fesztiválin New Yorkban, Észak-Amerikában pedig június 12-én, és majd ezután lesz a világpremier június 27-én, ezúttal szigorúan a lemezkritikánál maradunk. Persze azt érdemes megjegyezni, hogy néhány vizuált azért el lehet csípni. A film egyes részleteit – feltehetően a videóklipek is benne lesznek az alkotásban – az énekesnő csapata már feltöltötte a YouTube-csatornájukra, ahol az első néhány dalt összevágva is meg lehet találni.

Ha végignézzük az album dallistáját, rögtön szembetűnik, hogy a 13 számos korongon nem csupán teljes értékű dalok szerepelnek. A lemez rögtön egy bevezetővel (Prelude) kezdődik, emellett pedig két átvezető (Interlude 1, Interlude 2) is helyet kapott rajta. Számos előadó albumánál ezek tényleg csak töltelékként szerepelnek, de Cyrus új lemezén némileg komolyabb feladatot kaptak. Ez a feladat egyelőre zenei összekötés, de a film megtekintése után feltehetően még jobban megértjük majd a szerepüket. A két átkötő nagyjából másfél perc hosszú,

míg a bevezető két és fél percével simán felveszi a versenyt az énekesnő legutóbbi (Endless Summer Vacation) lemezének néhány dalával is.

A Prelude ráadásul egyfajta konferálást is tartalmaz, így témáját tekintve is törekszik egységet teremteni, érzelmi felütést adni. De erősíti a koncepcióslemez-hangulatot is, ami inkább csak érzésként van jelen, mintsem valódi szerkezetiségben. A lemeznek van egy íve, de a második felétől kezdve inkább csak egy dalcsokor, mintsem valódi koncepciós alkotás.

Amy, meg ABBA, meg R.E.M.

Miley Cyrus lemezeivel többnyire az a legnagyobb baj, hogy zeneileg csupán reagálnak egy aktuális, korszakos hatásra, miközben híres előadók dallamvilágát ismétlik. Persze akadtak kivételek a munkássága során, de igazán progresszív megvalósítást ritkán hallottunk tőle, de ha mégis, többnyire csírájában fojtotta el.

A mostani lemez ennek ellenére – túlzás nélkül mondhatom – az elmúlt albumai közül a legbátrabb és legelborultabb, ha a stílusokat nézzük. Vannak progresszív elemek, ötletek, amelyek mainstream hangzásba ágyazódnak. Valahogy így kellene festenie a progresszív popzenének, már ha valóban létezik olyan. Ugyanakkor, ami a lemez halála, hogy ezek az éles váltások sokszor egyértelmű – mondjuk úgy – forrásmegjelöléssel párosulnak.

A Something Beautiful című dal remekül szól, ráadásul tökéletesen el tud mélyülni a későbbi R&B világában, meríteni valamennyit a soul műfajából, de képtelen túlmutatni rajta. Akarva-akaratlanul Amy Winehouse dalai és a soul korai királynői ugranak be, ami persze remek, hiszen igen profi és népszerű zenészekről beszélünk, de Cyrus azon túl, hogy szépen szól a hangja ebben a stílusban, nem nagyon tud ehhez hozzátenni. A töréspontokként elhelyezett elektronikus részek (nevezzük breakdownnak) és a kiúszás is inkább ellenpólusként jelenik meg, ami ötletként akár működhetne, a kakofóniába hajló érzést is célzottan alkalmazza,

de valahogy inkább két összegyúrt dalt kapunk a végére, nem valódi érzelmi hullámmozgást.

Aztán ott van az előzetesen single formában is megjelent End of the World, ami tökéletes ABBA hangulatot teremt, szinte el sem lehet téveszteni. A Walk of Fame című dal végén pedig a háttérben pörgő spoken words sávok ritmikája tökéletesen hozza a R.E.M. Losing My Religion énekritmikáját. Szinte minden dalban könnyedén megtalálni az inspirációs forrásokat, amelyek, tekintve a korábbi lemezeket, nem csak egyfajta aktuális visszatekintésként.

Míg sokakat inspirálnak a korábbi zenei korok, Miley Cyrus dalaiban konkrét témák tűnnek fel, azonos hangszerhasználat és hangszínválasztás, ami vagy egy óriási, eget rengető véletlen, vagy szimplán nem az. Azt is lehet mondani, hogy nincs új a nap alatt, ezért könnyű belebotlani más előadók dallamaiba, pláne a popzenében, de minden számban húzni egy ilyet azért ötöslottót megszégyenítő szerencsével jöhet csak össze.

Vége a világnak?

Ami viszont a lemez javára válik, még ha zeneileg túl sok is a visszautalás, azok a szövegek. Miley Cyrus alkotásai lírikus oldalon mindig is óriási amplitúdókat írtak le. Voltak borzasztóan egyszerű sorok, mintha egy kisboltban elhangzó beszélgetést ültettek volna dalba, meg a nagyon művészire szabott, de többnyire a felszínen ragadt gondolatok. Ezúttal mégis más történt.

Bár sok helyen így is művészies közhelyekkel találkozni (akár az intróban), vannak dalok és szövegsorok, ahol sikerült egészen mélyre ásni. Ugyanis van bőven olyan, világot felégető probléma, amit nem kell túlfogalmazni ahhoz, hogy üssön egy szövegben. Elegendő őszintén átfolyatni magunkon, és meg tud születni.

Például az End of the Worldben néhány sor egészen tartalmas lett.

Érdekes, hogy egyre több és több alkotóművész van, aki a világégésre próbál reagálni. Régóta nem volt párhuzamosan annyi globális történés, mint most, így tartalmilag nemhogy könnyű témát találni, hanem voltaképp kezd nehézzé válni, hogy miként kerülje el az ember azt a mindennapi nyomorvetítést, amit mindenhonnan lát.

Miley Cyrus új albuma is valahol a világégés, illetve a szenvedésben és pusztulásban látott szépség között keres összefüggést a szövegekben. Milyen a gyönyör elsőre vagy utoljára, ha azt hisszük, elveszítjük. vagy ha tudjuk, hogy még egy darabig a miénk lehet? A sokszor szerelemről, testiségről, partizásról és függetlenségről éneklő előadó

ezúttal valóban talált egy vékony sávot megszokott témái és a világ aktuális, fontos történései között.

Az, hogy a készülő filmben ez miként jelenik majd meg, egyelőre nem tudni. Azt fontos megjegyezni, hogy Cyrus nem egyedül rendezi majd az érkező alkotást. Jacob Bixenman és Brendan Walter is segítenek benne, bár a három vállalkozó közül egyik sem rendelkezik néhány videóklipnél komolyabb filmes tapasztalattal. Egyelőre úgy fest, Cyrus nem tör olyan babérokra, mint Taylor Swift, de ki tudja, még eljöhet az is.

Összességében a Something Beautiful vegyes érzéseket ad. Egyfelől dicsérendő az a szárnypróbálgató hozzáállás, amit Cyrus igyekezett belevinni a lemezbe, ahogy a Hannah Montana-korszak hangulatának utolsó allűrjeit is kész levetkőzni. Viszont sokat vesz el belőle, ahogy egymás után hallatszanak ki az ötletforrások. Szövegezéseben sikerült egy remek egyensúlyt megvalósítani, ami mindenképpen értékelendő. Hogy ez a lemez egész estés alkotásként, zenés filmként milyen formában áll majd össze – izgalmas kérdés.

7/10