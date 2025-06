Minek elmenni Amerikába, ma már itthon is bármit fel lehet gyújtani

Ezt a dalt nem csupán izmos dallamtapadása miatt hallgatom, útban a Tisza-tó felé. Az egri punk-rock banda, a The Wallkids hat év után klipet forgatott a Napnyugta után című dalára. A videót kávézás közben nézem: kiskörei romok vs. New York-i hangulat. Odakint a hőségben araszol a sztrádasor.

A The Wallkids felöltöztette régi dalát. A klipben (rendező: Szabó Normann) nem feltétlenül az az érdekes, hogy színes és fekete-fehér képek váltják egymást, hanem kiskörei és New York-i felvételek. A körei atmoszféra romos, többnyire színek nélküli, az amerikai érzés meg fakón retró, road movie villanás.

Ha akarom, értem, miért ez a kettőség 2025-ben.

Ha akarom, nem értem, miért éppen így, és éppen 2025-ben.

Mert az addig rendben van, hogy klipet kap a 2019-es Napnyugta után. Ez ugyanis a 2016-ban alakult punk-rock banda, a The Wallkids egyik legjobb kaliforniai rock dala, szabadságfoka az egekbe száll. Aki ezt hallgatja, az vagy éppen a tenger felé tart, vagy már oda is ért.

Vagyis erre a nyárra egy régi dal videósított verzióját tolja elénk a The Wallkids, csak a helyzet az, hogy ez a dal még hat esztendő után is friss, a videó azonban olyan életérzést mutat, ami talán sosem volt úgy, ahogyan azt sokan gondolták. Vagyis hogy a KELET romos, a NYUGAT meg lüktet.

Romos napnyugta

Harminchat évvel a vasfüggöny lebontása után már Kelet-Közép-Európában is mindenki tudja, hogy az élet a legkevésbé attól boldog, hogy pohárban kóla pezseg.

A dalszövegben, persze, ha akarom, benne van mindez, de ha így van, az aligha tesz bárkit boldoggá vagy boldogtalanná, mert a világ,

minden, amire vágytunk, ez lesz a legszebb, örökké tartó álmunk, A köd felszállt, valóság, amit látunk, Nem lesz több harc, eljön, amire vártunk. Így jó, minden így marad, nem jöhet semmi, semmi, ami elragad!

Vagyis ha itt van már mindaz, amire vágytunk, az mindig itt is volt. A KELET most is romos, azaz a NYUGAT sem lehetett más, csak másként ugyanolyan. Sőt, a KELET mintha még annál is romosabb volna, mint volt, a NYUGAT meg csak attól lüktet, mert másféle rezgésfokon romlik.

Egerben a The Wallkids

Olyan ez a Napnyugta után című dal és klip, mintha az egri fiúk jéghideg kólát adnának az útra, csak az hamar felmelegszik a kezünkben, és az is lehet, ez a téma mindig is forró volt. Elvágyódni sokféleképpen lehet, ahogyan megérkezni is, a lényeg úgyis mindig útközben történik.

S ha a klip egy kiskörei romos épületben forog, és erre megfakított New York-i road movie képeket vágnak, attól nem a vágyódás, de nem is a megérkezés élménye lesz a fontos, hanem az, hogy ez a két világ – miközben ugyanabban az univerzumban van – soha nem is találkozik.

Minek elmenni oda romlani vagy boldognak lenni, ha mindez itt is elérhető.

A klip végén a világ színesbe öltözik, a gitár összetörik, a The Wallkids Napnyugta után című dala pedig tíz-tizenegy másodperce belepörög a punkba, mintha csak azt üzenné, hogy „Minden a miénk lesz, napnyugta után”. Vagyis nem tök mindegy…

A The Wallkidsről többet itt olvashatnak.