Ez a harmincéves Morcheeba legújabb jóslata: ideje menekülni a káoszból

Skye Edwards, a Morcheeba énekesnője arról mesélt a headlinerhub.comnak, hogy szeret mezítláb a kertjében sétálni, ahol van egy kis tava, és úszómedencéje is, és olykor vadvirágmagokat vet. Ez az organikus, természetközeli világ tükröződik a zenekar új albumának, az Escape The Chaos-nak coverén is, ahol Skye-t virágkoszorúval a fején, pillangók között láthatjuk.

A Morcheeba azonban nemcsak a privát békét óhajtja, hanem a világbékét is. Erre utal a Peace of Me című daluk is, amelyben arról énekelnek, hogy mutassuk meg a békejelünket a tűzvonalak mögött. Maga a lemez is békejel, jár hozzá egy jeges latte, némi lounge-os szörf-rock, tejhabos triphop, John Barry filmzenéi, Morricone és korai Pink Floyd-féle atmoszférák, és persze Skye Edwards védjegy értékű fülledt, érzéki hangja.

Nyugalmunk érdekében

Az album körül – az első stúdiólemezük a 2021-es Blackest Blue óta – máris érzékelhető a vakító hype, mely szerint felülmúlja a zenekar csúcsművét, a slágerekkel teli Big Calmot, vagy legalább is a legjobb lemezük a 2002-ben, a Charangoval lezárult „nagy korszakuk” után. Utóbbi talán helytálló megállapítás.

Ez a soulos, fűszeres, relaxációs triphop készülhetett volna a kilencvenes évek végén is, de ott van a We Live And Die, amelynek vonós hangszerelése ad az egésznek némi James Bondos karaktert is, Skye Edwards mézédes, bársonyos hangja teszi igazán ellenállhatatlanná. Hogy érvényes-e a Morcheeba 2025-ben, vagy a fesztiválok nagyszínpadjai helyett már inkább a borkóstolókkal egybekötött jazzfesztiválok „laza napjának” a headlinerei lettek? Nos, 2025-ben ez is kiderül.

A fű kinő utánad

A Morcheeba brand jó öregedett. A lounge-os, laza groove-ok amúgy sem mennek ki a divatból, ahogy teraszok és a roof bárok sem. Miközben a Far We Come-ot hallgatjuk, néhány perce egy az Aperol Spritz üvegén keresztül láthatjuk a világot, amitől olyan lesz minden, mint amikor a hetvenes évek elején az apák tévé képernyőjére tettek egy piros celofánt, és csak azon izgulhatunk, hogy megfelelő módon aránylik a prosecco és a szóda az Aperolhoz. Az a jó hírünk, hogy az album bluesos gitárokkal és keleti hangszerekkel színezett retró táncdalos, beat-es hangulatai mellett talán pszichedelikusabb, mint a kései lemezeik, sőt beidézi a zenekar első, Who Can You Trust (1996) című albumának elszállósabb világát is.

Az Escape The Chaosnak szinte tapintható a meghittsége. A Pareidoliában Ross Godfrey felesége, Amanda Zamolo énekel, Skye férje, Steve Gordon számos dalban játszik basszusgitáron, és fia, Jaega pedig dobol. Oscar #Worldpeace rappel a Peace Of Me-ben, és a kolumbiai El Léon Pardo fuvolázik, de a lemezre amúgy nem jellemző a vendégjárás.

A szelíd downbeatek és a családi chill-out lelassítja az időt, szinte érezzük a régimódi filmes slow-pop auráját,

az előadás mégsem ifjúságunk nosztalgikus visszhangja, hanem valami olyasmi, ami sokáig visszahúzódott a vendéglátás szubkultúrájába, de most visszatérhet a nagyobb előadói terekbe. Az idén harminc éves Morcheeba érvényességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a közeljövőben kétszer is fellépnek Budapesten, először 2025. július 2-án a Müpában, majd 2025. október 22-én a Barba Negrában.

Szervezett káosz

Harminc éve történt, hogy Ross és Paul Godfrey Kentből Londonba költözött – majd egy greenwichi partin találkoztak Edwards-szal, aki akkoriban egy funk zenekar háttérénekese volt. Azóta a Morcheeba megélt számos sikert és mélypontot, volt idő (2003 és 2009 között) amikor Skye nem is volt tagja a zenekarnak, de aztán visszatért, ugyanakkor már évek óta Ross Godfrey nélkül dolgoznak, mégis ugyanolyan autentikus az egész, mint 1998-ban. Az Escape the Chaos nem pótcselekés, hanem a zene nyelvén megfogalmazott élő organizmus, magával ragadó dinamikával, kivételes dallamérzékenységgel. Ugyanakkor, persze, már nem olyan innovatív, mint amilyen a kilencvenes években volt, de nem baj, ha a zenekar nem akarja megtagadni a '90-es évek végi korszellemet.

Ég és föld

Ross azt nyilatkozta a zenekar sajtóközleményében, hogy... a lemez elkészítésekor megpróbálunk újra kapcsolatba lépni azzal, ami igazán számít... Majd hozzátette: lépjünk a fűre, és érezzük magunk alatt a földet. Persze – tegyük hozzá –, ha olyan meggyőző a zene, mint amilyen az Escape The Chaos, akkor az eget is érezhetjük fejünk fölött.

Morcheeba: Escape The Chaos

100% Records / 12 szám / 48 perc

8/10