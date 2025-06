Az ördögűzésre a csőharang a leghatékonyabb fegyver

Ha létezne egy lista popkultúra hét csodájáról, akkor Mike Oldfield Tubular Bells című albuma lehetne az egyik. A tizenéves Oldfield megkomponál egy olyan, két hosszú tételből álló zeneművet, melyen az összes hangszeren ő játszik, majd Grammy-díjat kap, kiderül, hogy ez lett a világ legnagyobb példányában eladott instrumentális albuma, amit az első new age zenei produkcióként tartunk számon, sőt Az ördögűző című filmek köszönhetően Mike Oldfield lesz a horrorzenék keresztapja is.

És ez csak a kezdet volt. Az 1973. május 25-én megjelent lemez lőtte ki a felhők közé a Virgin Records kiadót, majd a légitársaságot, és ezzel Richard Bransonnak, a Virgin Group ma már több, mint 60 ezer embert foglalkoztató tulajdonosának a karrierjét is.

Akikért a harang szól

Oldfield cserébe a mai napig ingyen utazhat a Virgin Atlantic első osztályú járatain, és csak az fáj neki, hogy a légitársaság nem repül a Bahamákra, de hát minden neki sem jöhet össze. Ahogy maga a Tubular Bells sem volt tökéletes, hiszen 1972-ben, amikor a felvételek zajlottak, maga a hangtechnika sem volt az. Oldfield soha nem volt elégedett a világ egyik leghíresebb popzenei alkotásával, oly' annyira nem, hogy amikor 2003-ban visszaszerezte az album újrafelvételi jogait,

hangról hangra ismét felvette a lemezt,

kijavította az eredeti anyag kisebb esetlegességeit, majd a megjelenésének 30. évfordulója Tubular Bells 2003 címen publikálta.

Játszd újra, Oldfield!

1972-ben sem a technológia, sem Oldfield tudása nem állt azon a szinten, hogy megvalósítsa a ambiciózus vízióit, arról nem beszélve, hogy nem minden hangszer volt rendesen behangolva, így Oldfield kellemetlenül érezte magát, amikor újra meg kellett hallgatnia a lemezt. Mindig is a tervei között szerepelt, hogy újra rögzítse a teljes albumot.

Szerződése szerint az eredeti kiadást követő 25 évig nem engedélyezték az újbóli felvételeket, de aztán 2003-ban eljött az igazság napja, amikor úgy jelentethette meg a lemezt, ahogy mindig is szerette volna, ahogy elképzelte, amikor kiskamaszként LSD-től betépve fejben megírta a zenét. Persze, a drogokhoz kellett még számos vegyületként nehezen értelmezhető dolog, úgymint Isten adta tehetség, és remek ízlés.

Oldfield még kamasz korában hallgatott Ravelt – a Bolero hatása ki is mutatható a Tubular Bellsen –, de szerette Stevie Wondert, Bartókot, a Led Zeppelint és Sztravinszkijt is. A The Guardiannek 2014-ben adott interjújában beszélt arról, hogy tinédzser korában sokat drogozott, és már úgy látja, hogy jobb a new age útját választani, és meditáció révén emelni a tudati szintet, mint éppen kábítószerrel élni.

De azt is hozzátette, hogy LSD nélkül nem születtek volna meg olyan gyönyörű dalok, mint a Lucy in the Sky With Diamonds, és a Tubular Bells sem lett volna az, ami. A drogkalandok ihlette kompozícióját eljátszották az egészség ünnepén, a 2012-es londoni nyári olimpia megnyitóján, és felhasználták Az ördögűző című William Friedkin-mozihoz (amely nagyot lendített a kezdetben lassan fogyó album eladásán), de Oldfield több horrorfilmhez nem engedélyezte a zenéit.

Iparművészet

Ugyanakkor a popzenei újra értelmezéseken túl a Tubular Bells halható az ibizai kórház intenzív osztályán, és még a vasúti átjárókról szóló, 1982-es magyar oktatófilmben is.

A Tubular Bells idáig cirka tizenöt millió példányban talált gazdára, és ott vannak még a franchise albumok is,

David Bedford 1975-ös zenekari változata, a The Orchestral Tubular Bells, a Tubular Bells II (1992), Tubular Bells III (1998), The Millennium Bell (1999) albumok, és ugyebár a 2003-as, vinylen most először megjelent, újra felvett album, a Tubular Bells 2003. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy van egy önálló életet élő csőharang ipar.

Az angol változat munkatársai

A 2003-as változat ambíciói sem szerények, mert nem egy remaszterről, egy csúcsproducer remixéről van szó, hanem szinte hangról hangra, ütemről ütemre megismételt másolatról, de ezúttal kristálytiszta hangzással és kifogástalan technikával rögzítve.

Mindent azonban a 2003-as verzió sem tudhat, például az 1973-as albumon a nagy dumás Vivian Stanshallt, mint ceremóniamestert halljuk a Part I coda-ban, amint bemutatja a hangszereket. Ő azonban 1995-ben meghalt egy lakástűzben, így őt az egykori Monty Python, John Cleese helyettesíti. A 2003-as változat talán nem olyan sejtelmes, és az elektronikus zajszennyezéssel együtt eltűnt az eredeti album kamaszos bűbája is, de tisztábban szólnak a hangszerek, hangjegypontos a játék, élesebben, élénkebben szól minden. Mintha a produkció kijött volna a napra.

Csőbe húzva

Bizonyára vannak, akiket zavar, hogy az 1973-as albumon mindössze két track (Part I és Part II) szerepelt, míg a 2003-as verziónál Oldfield minden egyes tételnek külön nevet adott, és most 17 különálló számot hallunk, de ha nem a borítót nézegetjük, hanem a zenére figyelünk, ennek nem lesz jelentősége.

Oldfield még a Music of the Spheres című 2008-as album kapcsán elmélkedett arról, hogy szerinte a világban mindennek van pulzusa, rezgése, és ezek nagyon erős rezonanciát keltenek, és mély hatással vannak életünkre. Nos, az 1973-as album csőharangjainak különösen erős lett a kulturális rezonanciája.

Mike Oldfield: Tubular Bells 2003

Warner

17 szám 48 perc

9/10