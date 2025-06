Egy falatnyi Florida Budapest szívében, némi keserűséggel fűszerezve

Utoljára 2014-ben a Sziget Fesztiválon lépett fel Magyarországon az A Day to Remember, úgyhogy a kiéhezett rajongók 11 éve várták, hogy a floridai ötösfogat visszatérjen hozzájuk. A Barba Negra vörös színpadán adta első önálló magyarországi koncertjét a banda, amelyre elkísérte őket az ausztrál Polaris és sajnos a helyre jellemző átok is.

2025 június 16-án 11 év kihagyás után tért vissza Magyarországra az easycore zsánerének egyik úttörője, a metalcore-t a pop-punkkal mesteri szinten keverő, és a kétezres évek közepén-végén a műfaj megteremtéséért és világszintű terjedéséért is nagyrészt felelős floridai A Day to Remember (ADTR). Vendégként az ausztrál metalcore egyik éllovasát, a két énekkel remekül sáfárkodó, viszont hangulatban a főbanda szöges ellentétét prezentáló Polaris-t hozták, akik szintén nem gyakori vendégek nálunk, így a keményebb zene szerelmesei két legyet üthettek egy csapásra.

A hétórás kezdés tűpontos volt, ahogy azt mostanában már megszokhatták a koncertre látogatók a fővárosban, ugyanis általában 11-re be kell fejezni a hangoskodást, hiába van a Barba Negra Csepel kies területén, a hang így is sokszor zavarja a „közelben” lakókat. Vékony időhatáron táncol a hétköznapi bulizóna, de egyelőre én azt látom, hogy működik a dolog.

Ami viszont egyáltalán nem működik – és ezt jobb mindjárt az elején tisztázni –, az maga a hely, pontosabban a Barba Negra Red Stage (a későbbiekben az egyszerűség kedvéért: Barba Negra) hangosítása. Amikor bejelentenek egy nagyobb bandát, ami „végre-valahára” útba ejti Magyarországot is az európai körútja során, esetleg a fesztiválszezon kellős közepén, akkor folyamatosak a kommentek és a kérdések, miszerint

jó, de ugye nem a Barbába jönnek?

Majd miután kiderül, hogy de, a Barbába jönnek, akkor sokasodnak meg az olyan kommentek, miszerint „kár, pedig elmentem volna”. Sokan ezt előítéletességnek tartják, én a magam részéről inkább tapasztalatnak, ugyanis minden tíz, általam a Barba Negrában látott koncertre jut mindössze egy, ami nem szól vállalhatatlanul rosszul.

És itt nem is kertelnék, ez a két zenekar sajnos nem a kivételek közé tartozott, a mélyek szokás szerint túl voltak tolva, a gitárok szokás szerint sehol nem voltak, az énekek 90 százalékban halkak voltak (a maradék 10 százalék a Polaris basszusgitáros/tiszta énekes mikrofonja volt, ami számomra jól működött), így igazából már megint egy kvázi drum 'n bass bulit kaptunk. Több emberrel beszélgettem a helyszínen a buli után és – sajnos! – ezek nem csak az én tapasztalataim voltak.

No de, ne akadjunk le a technikai nehézségeknél, nézzük, milyenek voltak maguk a zenekarok!

Van valami a levegőben

Nem, a Halott Pénz nem lépett fel ezen az estén, viszont évek óta az a meglátásom, hogy van valami az ausztrál levegőben, amitől ott gombamód szaporodnak a jobbnál jobb metalcore bandák – talán elég csak a Parkway Drive, The Amity Affliction, Northlane és Polaris négyest említeni –, és lemezről lemezre, koncertről koncertre tudják emelni a tétet és a színvonalat. Szóval több olyan ismerősöm is volt, akik konkrétan nem is a főbandára, hanem a Polaris-ra voltak kíváncsiak inkább, ez pedig jól mutatja, hogy szabad szemmel is jól látható magyar közönsége van az ausztráloknak, ráadásul a sátor első fele simán megtelt már kezdésre, ami egyáltalán nem megszokott formula.

A Polaris pedig nemigen húzta a rajongók idegeit, a rövid intró után meg is durrantották a Fatalism lemez egyik ikonikus slágerét, a Nightmare-t, amire azon nyomban megindult a pogó, elkezdett alakulni az első mosh pit is, a breaknél pedig olyan szépen karatéztak és akrobatikáztak a fiatalok, hogy a nézésüktől is megfájdult a derekam.

Felderengett, hogy tíz évvel ezelőtt még én is valahogy így élveztem a koncerteket, de azóta már lecsillapodtam és inkább a keverőpult körül keresek magamnak helyet, hiszen egyértelműen onnan a legjobb a hangzás.

Itt is ebben reménykedtem, ám megint csalódnom kellett.

Nem ismétlem el, hogy mi volt a baj, a lényeg az, hogy vannak olyan zenekarok, akik meg tudják oldani (Tesseract például), tehát a verdikt részemről az, hogy ki lehet hozni a helyből a legjobbat, csak általában nem sikerül. Ez pedig nem feltétlenül azért baj, mert az emberek ne tudnák énekelni a szövegeket e nélkül, vagy ne éreznék jól magukat ezzel együtt is. Hanem azért, mert 17–20 ezres jegyárért nem ezt várják el.

Viszont a zenekarra egy fikarcnyi panasz sem lehetett, hiszen elképesztő energiákat szabadítottak el, látszott rajtuk, hogy nagyon élvezik az egészet – ennek később lesz majd jelentősége –, ugyanis ők is 8 évig ignorálták Magyarországot, ha jól emlékszem, akkor a 2017-es Never Say Die! turnén voltak itt utoljára. A setlist rövid volt és velős, a hangszeresek top formában voltak – a Windwakerből is ismerős turnégitárost, Jesse Crofts-ot ki is emelném, játszi könnyedséggel hozza a tragikusan korán elhunyt Ryan Siew szólóit –, a koronát pedig az énekespáros tette fel az egészre.

Jamie Hails screamjei világbajnokok – már amikor lehet őket hallani – és elképesztő technikára vall, hogy utána még tisztán is tudja hozni a szintet, ráadásul a tonális üvöltései is kifogástalanok. Jake Steinhauser hangja pedig tényleg a banda ékköve, az ő refrénjei úgy kellenek Hails acsarkodásai után, mint egy óceáni friss fuvallatt az ausztrál sivatagban. Amikor meg harmóniában egymás alá énekelnek, akkor tényleg feláll a szőr az ember karján, annyira el vannak találva ezek a részek. Nagyon szűken mérik, de hát tudjuk jól, a jóból keveset adnak. Ezért játszottak csak bő félórát.

Enerváltozat

Egy jó 30–40 perces átszerelés után, negyed kilenckor sétált fel a színpadra Ocala öt fenegyereke, az est sztrájai, az A Day to Remember. Az Indexnek adott interjújában Jeremy McKinnon frontember kitért rá, hogy meglepetésekkel teli szettel készülnek a magyar közönségnek, így mikor a Dowfall of us All és az I'm made of wax Larry… (talán a két legikonikusabb daluk az All I Want mellett) párossal bedörrentették a bulit, akkor tényleg elhittem, hogy itt valami egészen elképesztő dolog fog történni. A közönség őrjöngött, a mosh pit önműködően járt, a breakdownoknál derékból dőltek az emberek, a pop refréneknél pedig torkok ezrei üvöltötték az ismert sorokat.

Viszont egyvalami már az elejétől kezdve bántotta a szemem és hiába a másfél órás szett, hiába 22 dal (amiből három bónusz volt, ez sem mindennapi), egész egyszerűen az látszott a zenekaron, hogy

enerváltak, unottak és baromira mennének már le a színpadról.

Természetesen a teljesítményükön ez nem látszott, hiszen az elmúlt két évtizedben szereztek már annyi rutint, hogy álmukból felkeltve is lehozzák a kötelezőt. A konfettizápor és a füstoszlopok sikolyokat fakasztottak, a tűz tovább hevítette az emberek lelkesedését, az elszabaduló strandlabdák játékosságot indukáltak, a közönség közé lövöldözött ingyen pólók tülekedést generáltak, mindeközben pörögtek a dalok, de a banda csak lófrált fent a színpadon, sokszor céltalanul.

Két dolog miatt mondom azt, hogy baromi enervált volt a teljesítményük és emiatt egy picit mérges is vagyok:

láttam őket már élőben is, videókon is ezerszer és ez régebben egyáltalán nem így volt,

az új turnébasszeros, Bobby Lynge viszont baromira élte a bulit – hisz ő még friss hús – és konkrétan beárnyékolta a többieket.

Egyébként az est legviccesebb jelente is hozzá kapcsolódik, hiszen amikor McKinnon bemutatta őt és elmondta, hogy mennyi dalt kellett megtanulnia a turnéra, hozzátette, hogy ezért cserébe Lynge választhatott egy számot, amit beépítenek a szettbe. Egyetlen dalt kötött ki McKinnon, hogy nem hajlandóak betenni, hát még szép, hogy Lynge azt választotta: a Since U Been Gone című Kelly Clarkson feldolgozást, amit a közönség is elképesztő ovációval fogadott. Az énekes meg is jegyezte, hogy „jó, hogy ez a kedvenc dalod tőlünk, aztán nem is mi írtuk”.

Jóindulat

No de, visszatérve az elején felvetett „elképesztő dolog fog történni” sorra: nem történt. De ez igazából nem feltétlenül a banda hibája, hiszen egy olyan beszt of műsorral készültek, ami tényleg nagyjából lefedte az életművüket (bár a For Those Who Have Heart lemezt méltatlanul mellőzték, hát még a debütöt), úgyhogy bármelyik érában is érkezett meg valaki a bandához, kapott valami finomságot a bulin. A hangzás itt egy picit javult, de azért az ének olyan volt, mint a magyar népmese – hol volt, hol nem –, ráadásul nagyon sokat hozzátesz a dologhoz, ha kívülről ismeri az ember a dalokat.

Viszont amikor az általam ismert legnagyobb hazai ADTR-fan úgy jön ki a tömegből, hogy „szólt ez ennél már sokkal jobban is”, akkor igyekszem elhinni, hogy nem az én fülemmel van a baj. De szerencsére, A Day to Remember pont az a banda, aki annyi mindennel köríti a dalokat, és annyi plusz elemet tömköd bele a show részébe, hogy tudja ellensúlyozni az esetleges technikai problémákat. Így én nagy jóindulattal még így is azt tudom mondani, hogy

ennél rosszabb sose legyen, csak ne kelljen rá megint 11 évet várni.

És ha még maradt esetleg kreditem a jótündér keresztanyánál, akkor én a 2022-ben elmaradt Budapest Parkos koncertet újraszervezném egy-két év múlva – akár egy hasonló kaliberű bandával karöltve, ha egyedül nem töltik meg a srácok azt a helyszínt –, hátha ott mást mutat egy koncert nyáron, szabadtéren, naplementében, jó hangosítással.