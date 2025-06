Lugosi Béla szelleme, a fogyasztó kannibalizmus és a televíziós sarlatánok

Peter Murphy karrierje a Bauhaus Bela Lugosi's Dead című programadó dalával kezdődött, ami a goth-rock első megnyilvánulása volt, de vajon ezüstösen csillog-e még a vámpírszerepekben verhetetlen Lugosi Béla árnyéka? Azaz kapcsolatban hozható-e Murphy néhány hete megjelent Silver Shade című „ezüstlemeze” a Bauhuas kezdeti sikereivel?

Nos, annyiban biztosan, hogy az elmúlás, a halál ugyanúgy Murphy meghatározó témái maradtak. A lemez azonban sokkal inkább idézi meg Murphy kamaszkori idoljait, Bowie-t, Mark Bolant és Iggy Popot, különösen Bowie Black Star című halálközeli élményként is felfogható 2016-os búcsúlemezét.

Ezüst eső

Silver Shade zenés végrendelkezése a 2014-es Liont követi, és egyben utal is rá nyitó dalában, a Trent Reznorral, a Nine Inch Nails főnökkel együtt rögzített Snoow-ban:

Néztem, ahogy a prédikátor megnyalja a sebeit. Hamarosan eljön az idő, hogy leüljek az oroszlánokhoz.

A helyzet az, hogy a steam-punkos borítóval megjelent album az év egyik legizgalmasabb, leginkább felkavaró alkotása, amely mindenkit felkészületlenül ért, mert ki az, aki már egy több, mint tíz éve lezártnak tűnő karrierbe belelátta ezt az operák teatralitását idéző, érzelmekkel teli munkát? Murphy eleganciával, tisztelettel, mégis a saját, szuggesztív hangján képes megidézi kamaszkora idolját, Bowie-t, és az anyazenekarának, a Bauhausnak éteri dekadenciáját.

Árnyékra vetődés

A jellegzetes baritonnal rendelkező Murphy ezúttal is a Killing Joke basszusgitárosára, Martin „Youth” Gloverre bízta a produceri munkát, akivel már a 2014-es Lionon is együtt dolgozott, és egy változatos hangszerelést felmutató, néhol a filmzenéket, az operákat, de még a Dead Can Dance-t is megidéző ajánlattal állt elő. Murphy nemcsak Trent Reznort hívta meg a stúdióba, hanem a prog-metál csúcsán álló Tool zenekar basszusgitárosát, Justin Chancellort is, aki a noir-popos, dekadens diszkó slágerben, az Artroom Wonderben basszusozik.

A dalban televíziós próféták, összeesküvéseket hirdető sarlatánok ítélik el a fogyasztó kannibalizmust, de nem mindegy, kitől fogadod el a bölcsességeket.

És persze, belemehetünk abba, hogy a Soothsayer Iggy Popot proto-punkját idézi, míg a Cochita Is Lame fő szintitémája behozza a hetvenes évek reklámfilmjeinek jingle-szerű popját, és hogy van benne valami némi prog-rockos hangulat, ahogy egyébként a lemez számos dalában is. Ugyanakkor a Bauhaus életművéhez méltó albumnak nagyon is sajátos, összetéveszthetetlen, a dark-rockból kiinduló, onnan ezer felé elágazó a világa, de a legfőbb jellegzetessége Murphy képzett, mégis természetesnek ható hangja.

És hogy igazán színes legyen az album összképe, ott a Silver Shade bónuszdala, a Let The Flowers Grow, amit Murphy Boy George-dzsal (!) közösen ad elő. Az album bizonyos aspektusai afféle glam-rockos ördögűzésnek tűnnek, feltűnőek az ázsiai hatású, wold music-zsánerű színezések. A mindennel reakcióba lépő alkímia ez, az eretnek rock and roll szégyentelen kívülállása.

Oda neki az oroszlánt

Nemcsak a prog-rock és a diszkó közös nevezőjét találta meg, de egyben John Cale art-rockos zajköltészetét is megidézi. Murphy tíz szólóalbuma közül négy (Love Hysteria, Deep, Holy Smoke, Lion), került fel a Billboard Top 200 albumlistájára, ezek közül a Deep aratott meggyőző kereskedelmi sikert, melynek a Cuts You Up című slágere hét hétig volt első a Billboard Modern Rock Tracks listáján, majd a Billboard az alternatív dalok örök ranglistájának kilencedik helyére sorolt.

De vannak-e ilyen erős dalok a Silver Shade-en? Nos, úgy tűnik, bármi megtörténhet például a Hot Roy, a Sherpa, a The Artroom Wonder, a Meaning of My Life, a Cochita Is Lame című dalokkal.

Dekadens diszkó

Nyilván a pop nem tud mit kezdeni azokkal a kultikus státuszú művészekkel, akik hosszú hallgatás után szinte a semmiből tűnnek elő, és készítenek zavarba ejtően slágeres dalokat, amelyek tele vannak kreatív kockázatokkal. De nekünk nincs is más dolgunk, mint hogy hagyjuk, hogy megcsillanjon a nappalinkban Murphy dekadens dark diszkójának ezüstje.

Peter Murphy: Silver Shade

Metropolis

12 szám 57 perc

9/10