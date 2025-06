A lány összetört, bőrig ázott az esőben, de a fiút ez sem érdekelte

Az Index szerkesztősége gyakran kap zenei anyagokat feltörekvő együttesektől, előadóktól. PickUp címmel elindított sorozatunkban időről időre beszámolunk három új névről, csapatról, küldjenek akár lemezt, kislemezt vagy single-t.

Fontos: az Indexet az előadók keresik meg, érdekükben nem jár közben sem kiadó, sem menedzsment, legfeljebb kapcsolattartó. A hármas listát a Kultúra rovat – stílusbéli és tartalmi korlátok nélkül – kizárólag saját belátása szerint állítja össze.

A mostani PickUp három előadója:

Parragi Rebeka & TiHO,

Chowteez,

Left Cold To Wilt.

Csak lazán a városban

Debütált Parragi Rebeka és TiHO zenei duója, akik egy közös EP-vel indították a nyarat City Lights címmel. A kiadvány az indie pop és a dance zene határán mozog, de a modern R&B elemei is megtalálhatók benne. Érdekes, kellemes, nagyvárosi este hangulatát adják vissza a dalok, annak három különböző, érzelmi megközelítésében.

A lemez három olyan dalt foglal magába, amelyek mind másként mesélnek a belső szabadságról, amiről gyakran hisszük, hogy nem lehet állandó csak egy elkapott pillanat (...) A lemez hangzását és zenei irányát TiHO produceri világa formálta egésszé, amely karakteres, mégis finoman rétegzett alapokat adott Parragi Rebeka szövegvilágához és zenei elképzeléseihez

– fogalmaznak az előadók a hozzánk eljuttatott közleményben.

Az alkotók által megfogalmazott szabadságérzést a zene remekül visszaadja. Könnyed hangszerhasználat, légies énekek, enyhén hűvös, de még egyáltalán nem jéghideg hangzások. Mint egy szellős nyáreste, ami már kifogyott a nappal melegéből, de még nem fázunk, gondtalanul fröccsözünk tovább a vízparton.

A kiadványon szereplő három dal remekül építi ezt az élményt, és hibátlanul működik egymás után.

A Let's Go lazán megnyitja a hangulatot, míg az In Your World behúzza a hallgatót az estébe, végül pedig a One More Day elmerül a sötétben. Minden dalban van egy keserédes érzés is, ami a boldog szabadságérzeten halványít, de nem veszi élét.

A City Lights remek felütés Parragi Rebeka és TiHO zenei párosánál. A dalok működnek, a hangzás mai, a stíluselemek megfelelő összhangban vannak. Ha ilyen egységes és érzelmileg, zeneileg is élénk dalokat hoznak a jövőben is, akkor mindenképpen helyük van a zenei piacon.

Az esőben ülve

Új dallal jelentkezett a Chowteez zenekar. A tatai trió ezúttal egy erőteljes balladával tért vissza Valahol címmel, ami több szempontból kiemelkedő eddigi dalaikat tekintve. Egy valódi modern rockzenei power ballad alkotás, amiben az énekesnő, Fonyód Anna egyre többet képes megmutatni a hangjából, ráadásul a dalszöveg szintjén is előrelépett a csapat.

A formáció év elején kezdett felpörögni, azóta minden két hónapra jut egy új daluk. Eleinte sokat merítettek más zenekarok stílusvilágából, de egyre inkább képesek elszakadni a forrástól. Bár a Valahol mutatja a közismert rock- és metál zenekarok megszokott, balladai jegyeit, a hangszer és hangszínhasználatban egyre jobban kilépnek a megszokott sémákból. A dal az elején még a 2010 körüli magyar popzenét idézi, majd egyre jobban tolódik az alternatívabb zenei megoldások és rádió rock irányába, végül pedig egyre több erőt visznek az összhangzásba.

Egy kapcsolatban sok a vihar. Néha az egyik fél, néha a másik, néha pedig mindkettő bőrig ázik. Mindez falat képez a két ember között és elszeparálja őket a külvilágtól. Ennek kifejezőeszközeként szolgál a dalhoz készült visualiser, melynek megalkotója Horváth Emma

˜– áll a zenekar hozzánk eljuttatott közleményében.

Dalszöveg szempontjából is jelentős előrelépést tett a csapat. Egyre jobban elengedik a közismert sémákat, és igyekeznek megformálni a saját dalszövegi nyelvezetüket. Bár még a szöveg hangulatának és a zene intenzitásának összeegyeztetése nem tökéletes, az irány egyre tisztább, a zenekar pedig láthatóan fejlődik és halad előre.

Jéghideg hazugságok

Megjelentette bemutatkozó EP-jét a budapesti Left Cold To Wilt zenekar. A fővárosi metál kvartett Borza Zsolt (ének, gitár), Bukovszki Márton (gitár), Járfás Gergely (basszusgitár, vokál) és Papp Dániel (dobok) közös formációja, ami a groove, a doom és a stoner metal elemeit ötvözi zenéjében. Abhored Paradox című, ötszámos bemutatkozó kiadványuk ezeknek a stílusoknak a keverékéből született, lehelyezve a zenekar hangzásbéli alapköveit.

A csapat az elmúlt időszakban versenyzett a Wacken Metal Battle Hungary döntőjében, aminek keretében megmérettethették magukat a Barba Negra színpadán, nemrég pedig a Sonic Bear Punch zenekarral (akikről korábban már írtunk a PickUpban) és a Nobody Counts társaságában adtak koncertet.

Bemutatkozó kiadványukról két dal jelent meg előzetesen. Ezek közül az első, a Stone Cold Redemption, ami még tavaly szeptemberben került ki az éterbe. Az alkotáson érződött, hogy a zenekar még kereste útját, de a soron következő Realize már stabilan hozta azt az összhangzást, amit már az EP-n is megkap a hallgató. Utóbbi tartalmában a rendszer elnyomó erejére hívja fel a figyelmet, a falakra, amiket magunk köré építünk.

A csapat egyelőre még tapogatózik, de az olyan ötletekkel, mint a két énekes különböző hangszínéből és scream technikájából adódó erőbeli egység, érdekes megoldásokat tudnak hozni.

A mostani EP-n saját stílusukat stabilizálták, de nagy kilengésekre egyelőre nem volt példa, így egyszerre homogén az Abhored Paradox, de egy idő után a hasonló hatások ismétlődnek. Ennek ellenére, mint stabil, első nagyobb kiadvány, megalapozza a zenekar jövőjét, ha pedig a csapat képes választott stílusaik színeit élénkebben vegyíteni, bővíteni a rádiuszt, akkor a metál színtérben stabil, erős csapat válhat belőlük.