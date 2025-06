Fény derült Kapu Tibor titkos életére, csak álnéven, maszkban meri csinálni

Bár az ország asztronautaként, űrkutatóként ismerte meg Kapu Tibort, egyre többen tudják, hogy van egy másik, titkos élete is. Szabadidejében nem csupán a tudomány érdekli, hanem a zene is. Mint kiderült, a második magyar űrhajós egy alter zenekarban játszik, ráadásul nem is akármilyen hangszeren.

Kapu Tibor szabadidejét a Szégyelld Magad Kata (SZMK) nevű formációban tölti. A zenekar eredetileg trióként indult Dobi Dániel gitáros, Erky-Nagy Kata énekes és Kapu Tibor ukulelés hármasával, nemrég azonban csatlakozott hozzájuk Bencs Zoltán basszusgitáros és Pap Dávid Page-dobos is.

Bár a zenekar 2021-es alakulása óta számos koncertet adott, az űrhajós missziója kihívás elé állította a csapatot. Azonban miután Kapu Tibor visszatér az űrből, folytatják a közös alkotást.

Amikor visszatér, biztosan sok fontos dolga lesz, de ő is nagyon várja már, hogy újra együtt zenélhessünk

– nyilatkozott Erky-Nagy Kata a Női Váltónak.

A zenekar eddig egy EP-t adott ki Lepergettem címmel, 2023-ban pedig egy nagylemezt, a Kitagadott kisbolygót. A formáció azóta három kislemezt jelentetett meg, legutolsó kiadott számuk a Magnóliák címet kapta.

Vriolos dalok a titkos szerzőtől

Bár első lemezük címe megtévesztő lehet, a csapat – dalszövegeiket nézve – nem a kozmoszban barangol, hanem az érzelmek világában. „A többi dalunk nem kifejezetten az űrről szól. Maradunk inkább a földön, érzelmekben, iróniában, emberi esendőségben” – fogalmazott az énekesnő. Erky-Nagy Kata saját dalszövegeit „sötét, vitriolos” alkotásokként írja le, azokkal különleges, kettős hangulatiságot teremt az az ukulelés zene, amit készítenek.

Elmondása szerint szeretnék, ha a zenekar dalait nem azért hallgatnák, mert egyik tagjuk nemzeti hős, hanem azért, mert a hangulat, a szövegek valóban eljutnak a közönséghez. Külön kiemelte, nem hinné, hogy túl nagy a közös keresztmetszet az űrkutatás szerelmesei és az alter zenei szcéna rajongói között.

A YouTube-on található dalaik hallgatottságát tekintve a zenekar egyelőre nem vált országosan ismert formációvá, azonban egy érdekes dolog feltűnik számaik leírásában. Kapu Tibor neve ugyanis nem szerepel a szerzők között, hanem egy bizonyos Simon Samu nevét lehet olvasni, aminek jó oka van.

Az űrprogram szigorú protokolljai miatt Tibi a zenekarban is inkognitóban vett részt, a fellépéseken maszkot viselt, álnevet használt, és a feltöltött hanganyagokon sem szerepelt valódi nevén

– fogalmazott a csapat énekesnője.

Ez az inkognitó azonban már a múlté, Kapu Tibor pedig idővel visszatér majd a nemzetközi űrállomásról, ahová 2025. június 26-án dokkolt társaival.