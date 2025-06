A világsztár szerelmes levelet írt a kórházi dolgozóknak, akikre angyalokként tekint

A zenész létnek is vannak fejlődési szakaszai. A kezdet után pedig egy ponton vagy képesek szintet lépni és kiteljesedni, vagy megragadnak ott, ahonnan indultak. Yungblud kapcsán szkeptikus voltam. Azt hittem, megragad az elektronikus pop-punk, a hip-hop és rádiórock világában, de lépésről lépésre megmutatta, hogy tud olyan témákhoz nyúlni, amihez csupán kevesen, új lemezén pedig zeneileg is sikerült kitárnia a szárnyait.

Az Idols egy dupla lemez első fele, ami 2025. június 20-án landolt a streaming oldalakon a Locomotion Recordings és a Capitol Records gondozásában. A 47 perc hosszú alkotás egy szerelmes levél a britpop világához, a múlt század nagyágyúihoz, az énekes bevallása szerint olyan előadók munkásságából táplálkozik, mint David Bowie, az Oasis, a The Verve vagy a Primal Scream.

A legszebb az egészben, hogy ez mind működik,

ráadásul tudatosan, vagy tudattalanul, de olyan alkotók munkássága is előkerül, mint a The Who vagy Nick Cave. Persze adódnak jóval maibb hatású dalok is, amelyek kicsit közelebb állnak Yungblud korábbi lemezeihez, de összességében épp ezért jó az album, hiszen az inspirációs források tökéletes egyensúlyban keverednek az alkotó pop-punk, rock and roll attitűdjével, néha pedig kikacsintanak a 2000-es évek zeneileg durvább hatásaira is.

A lemezt váratlanul egy kilenc perc hosszú dallal, a Hello Heaven, Hello című számmal kezdi az előadó. Az alkotás valóban a britpop hangulatában telik, de a második felében olyan zenei motívumok is előjönnek, amelyek direkt utalások a The Who és a Black Sabbath dalainak hangzásvilágára.

Dallamokat nem igen kölcsönöz tőlük, így másolás helyett a korszak tiszteletteljes megidézését kapjuk, mai köntösben.

Az énekes és producertársa, Matt Schwartz nem aprózták el a lemezt. A 12 dalos albumon négy dal kivételével mindegyik számban a Londoni Filharmonikusok húzzák a háttérben hallható vonós témákat. Ez valóban rengeteget hozzátesz az összhangzáshoz.

Az album folytatása egy dupla dal első fele, a lemez címadó száma, az Idols Pt. 1, aminek párja majd a korong végén érkezik. A szám kicsit a The Verve világát idézi meg, itt-ott falatnyi Primal Scream és David Bowie hatásokkal. Ezzel szemben a soron következő Lovesick Lullaby már kicsit belenyúl a Yungblud által kedvelt punk világba, de annak is inkább az eredeti, nyers, brit formájában.

Tiszteletadás

Mégis, a lemez egyik nagy durranása csak ezután érkezik, ahogy negyedik dalként a Zombie szépen, lassan berobog. A szám már egy későbbi zenei világot idéz, hangzásában kicsit sztenderd, de tartalmi szempontból mégis a lemez egyik legfontosabb darabja.

A dal alapvetően a nagymamámról íródott, aki súlyos balesetet szenvedett, komoly traumát élt át, amely teljesen megváltoztatta őt. A romlás és a csúfság érzéséről szól, amikor kizárjuk a világot és a szeretteinket, mert attól félünk, hogy teherré vagy szégyenné válunk számukra. Pedig mindannyian vágyunk arra, hogy valaki vagy valami vigaszt nyújtson számunkra, függetlenül attól, hogyan érezzük magunkat most, vagy milyenné leszünk a jövőben. Ez az egész pedig kurvára ijesztő

– fogalmazott a zenész az NME-nek adott interjújában.

A dalhoz készült videóklip is ezt a témát járja körül, csak épp nem az áldozat, hanem a segítő szempontjából. Az Oscar-jelölt Florence Pugh főszereplésével készült klipben egy nővér történetét látjuk, aki egymás után néz szembe emberi sorsokkal, traumákkal, míg az végül begyógyíthatatlan sebeket ejt rajta is. Ennek ellenére mindig visszamegy, és megtesz minden tőle telhetőt. A zenész megfogalmazása szerint a klip „egy szerelmes levél az ápolóknak” (love letter to nurses), ami ebben az esetben inkább a szeretetet és az elismerést jelenti.

Folyékony szellemek a felvonuláson

Az Idols nem egy koncepciós album, de az tökéletesen érződik, hogy Yungblud ezúttal az egyes single-ök (kislemezek) helyett inkább a lemez zenei folyékonyságára és egységére helyezte a hangsúlyt. Az ötödik szám, a The Greatest Parade című dal újfent visszanyúl David Bowie-hoz, majd jön a Change, ami talán az a dal, ami (bár sosem hittem volna, hogy ezt le fogom írni) de tökéletes átmenetet képez Madonna és Nick Cave között, valahol félúton, ráadásul a szám végén hallható gitárszóló Brian Mayt idézi (mind hangzásban, mind játékban). Persze van a dalban némi Verve beütés is, meg Yungblud saját világa, mégis jól működik, bármilyen furcsa is legyen.

Utána a Monday Murder ismét egy klasszikus britpop alkotás, majd a Ghosts ad még egy furcsa kitekintést, ami már-már a Bon Jovi balladisztikusságát és hangulatiságát idézi meg. Persze a maga hat percével ebben is jóval több van, mint elsőre tűnne. Az utolsó kört indító Fire is egy teljesen különböző, a hetvenesek rockját idéző világ egy elég érdekes hangzásbéli keverékkel.

Erre szépen érkezne a War című dal, legalábbis elsőre úgy tűnik, de a végeredmény egyedül itt megy félre.

A szám Yungblud egy korábbi világát mutatja meg, a 2010-es évek rockzenéjébe is belemarkol némi kilencvenes beütéssel. Talán ez az dal, ami tartalmában és hangzásában is a leginkább kilóg az albumról, ráadásul az addig szinte hibátlan folytonosságot is megtöri kicsit. Végül azonban az Idol Pt. II és a Supermoon mindent helyre tesz, hangzásukban és tartalmukban is profin kerekítik le az albumot, így voltaképpen nem marad hiányérzetünk, sem.

Yungblud munkásságának legerősebb lemezét kaptuk az Idols című albummal. A zene folytonossága szinte sértetlen, tartalmilag erőteljes, témáiban olyan dolgokról énekel rajta az előadó, amelyek aktuálisak, fontosak, őszinték. Bár korábbi lemezein is tudott már jó érzékkel nyúlni olyan gondolatokhoz, amit kevesen érintenek mainstream körökben, de most zeneileg is sikerült egy hatalmas szintlépést produkálnia. Másolás helyett tökéletesen integrált irányzatokat saját zenéjébe, tisztelettel nyúlt hozzájuk, miközben zenészeivel és producertársával igazán rétegzett zenét teremtett. Izgalmas és értékes hallgatni való, saját munkásságához mérve pedig kiemelkedő darab.

9/10