Levizelte a feszületet, majd álmában megjelent egy kecske

A Volbeat új, God of Angels Trust című albumának borítóján egy hálószobában vizitáló kecskét látunk, ráadásul ha a cím kezdőbetűit összeolvassuk, akkor a goat, azaz a kecske szó lesz a megfejtés. Hogy mindez van-e olyan ötletes, mint a zenekar koncepciója, mely Shakin’ Stevenst és Komár Lacit közös nevezőre hozza a Metalilcával, Johnny Casht pedig a Dead Kennedys-szel? Nos azt kell mondjuk, hogy nincs, még akkor sem, ha a műveletet részint elvégezte a Danzig, amikor is Elvis világát áttanszformálta doomos, goth-rock szerenádokba.

Az álmoskönyvek szerint a kecske a függetlenség, a kitartás és a túlélés szimbóluma, és ez áll a lassan negyedszázada kitartóan dolgozó dán Volbeatre is, amelynek énekese, Michael Poulsen úgy énekel, mint egy ördög által megszállt táncdalénekes egy multi-level partyn, amelynek paródia blokkjában nagy átéléssel utánozza James Hetfieldet.

Volt nekem egy kecském

A God of Angels Trust a zenekar kilencedik stúdióalbuma, az első a gitáros Rob Caggiano 2023 júniusában történt távozása után. A Volbeat triófelállásban folytatta a nagy kalandot, majd 2024 nyarán, amikor is Poulsen, a zenekar énekese – miután felépült a torokműtétből – nekilátott dalokat írni. A klasszikus thrash-rock és a rockabilly kiházasítása jó poén, és ha a dalokban ott a slágerhányados, akkor újra és újra el lehet sütni a dolgot.

A Volbeat háza táján mindig vannak plusz innovációk, például amikor a By a Monster's Handet írták, kikölcsönözték a metál közkönyvárából a System Of a Downt. Az In the Barn of the Goat Giving Birth to Satan's Spawn in a Dying World of Doom című számban van némi Johnny Cash-manír, míg a Better Be Fueled than Tamed-ben nem lehet nem észre venni a Dead Kennyedys hatásokat.

Metalbilly, vagy amit akartok

Nevezhetjük az egészet akár metalbillynek is, vagy bárminek, a zenekar ügyesen keveri a kártyákat. Szinte minden dalban van vendégjárás, az Acid Rainben némi Bruce Springsteen-charme, de a legjobb dal, a Demonic Depression, amely egy skandináv death metál rockdiszkó. Az album dalai azonban nemcsak afféle groove-robbanást idéző zenés gegek, hanem sokkal többek annál, de vannak, akik a Volbeattől várták a metál megváltását.

Ahhoz azonban el kellene készíteni egy olyan albumot, mint a Ride The Lightning, a Reign In Blood vagy az Ace Of Spades. Mégis, a punk-rockos és countrys lecsengetésű dalok túl jók ahhoz, hogy elintézzük annyival: oké, köszi, szórakoztató és profi az album, de várjuk a fő művet, ami majd túllép a thrash és metal-boogie nosztalgián.

A Volbeat 2024 őszén azzal az elképzeléssel vonult stúdióba Jacob Hansen producerrel, hogy nem vacakolnak a felvételekkel, élőben veszik fel a dalokat, így nyers, energikus hangzása lesz a lemeznek. A tizenhárom nap alatt rögzített anyag a zenekar leggyorsabban elkészült albuma lett, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne kidolgozva a hangzás, és persze a témavilág, amelyben többek között

a sátáni rituálékból és a sorozatgyilkosok motivációiból is kapunk némi ízelítőt.

Szóval nem is olyan laza ez az elsőre rockabillys manírokkal teli album. Demonic Depression többek között a démoni vereségről szól, és arról, hogy Poulsen belép egy sötét szobába, ahol bocsánatot kér az Istentől, mert a feszületre vizelt.

Metál az ász

Reméljük, komolyan gondolta a bűnbocsánatot, mert a Pokol rosszabb lehet egy soha véget nem érő turnénál. Az biztos, hogy Rob Caggiano gitáros távozása nem okozott különösebb gondot,

az új dalok így is vastagon szólnak.

Ez többek között Flemming C. Lund vendéggitárosnak is köszönhető, aki feljátszott néhány gitárszólót az albumra. Lund már bizonyított Michael Poulsen death metal projektjében, az Asinhellben, és a június elején induló és november 13-ig tartó, Greatest of All Tours Worldwide című világkörüli turnéján is játszik majd a zenekarral.

Az álomfejtők szerint az álombeli kecske arra buzdíthat, hogy hallgassunk a belső intuícióinkra, legyünk nyitottak az élet változásaira, és fedezzünk fel új perspektívákat. Hogy mindezekben segíthet-e a Volbeat új lemeze, azt nem tudjuk, de arra pont jó, hogy háromnegyed óráig kellemesen szórakozzunk.

Volbeat: God of Angels Trust

Vertigo Republic Universal

10 szám, 44 perc

7/10