Már a kocsidról is megállapítják, hogy fasiszta vagy-e

Ha fasiszta vagy, vegyél Teslát, ha demokrata vagy, kóstold meg a szabadságodat! – üvölti bele a világba Neil Young a Lets Roll Again című új dalában, ami a Talkin' to the Trees című új albumán hallható, amit a szintén új a Chrome Hearts nevű zenekarával rögzített. Szóval, itt majdnem minden új, csak az idén nyolcvanat betöltő Young nem az.

De Youngnak nemcsak a Teslákkal van tele a hócipője, hanem a teljes amerikai autóiparral is. Azt mondja a termelési csasztuskának sem utolsó Lets Roll Againben, hogy Gyerünk Ford, gyerünk GM, Gyerünk Chrysler, gyerünk újra!... Építsetek nekünk valamit, ami nem öli meg a gyerekeinket, hanem igazán tisztán fut... Igen, Kína messze előttünk jár, ők tiszta autókat építenek... Szóval, építsetek elektromos autókat, de Trump lakája, Elon Musk nélkül.

Izzó króm

Csak egyetlen kocsival van kibékülve, a Silver Eagle-el, ami nem is személyautó, hanem a turnébusza. Oly' annyira rendben találja, hogy szerelmes dalt írt hozzá: Tele történetekkel, a tiéddel és az enyémmel, Silver Eagle, gurulunk az időn keresztül... Ahogy átvágtunk ezen az országon, Silver Eagle, te a részem vagy. És ez lehetne az album értelmezési ajánlata is, azaz, hogy utazzunk keresztül téren is időn át az Államokon, repüljünk át a pop, a közélet, a magántörténelem és a nagybetűs történelem tájain.

De vajon mekkora a hírértéke annak, hogy Neil Young kiad egy új albumot, amikor is ez a 46. sorlemeze, és több tucat munkát publikált megnyitott archívumából az elmúlt években is...

Tanulni kell a fákat

Nos, az album megjelenése igen is eseményszámba megy, hiszen a közel nyolcvan esztendős, Grammy-díjas Young nemcsak a folk-rock egyik legnagyobb művésze, de szerényen a grunge keresztapja is. Persze nem a körülmények avatnak egy lemezt eseménnyé, hanem a jó dalok, de a Talkin' To the Trees nem okoz csalódást, az album fele elsőosztályú szerzemény, a másik fele is abszolút hozza a kötelezőt.

A Chrome Hearts kezdő betűi eleve gyanúsak lehetnek, utalhatnak a legendás Crazy Horse-ra, az új bandát a Promise Of The Real nevű másik kísérőzenekarából verbuválta. Orgonán a 81 éves legenda, Spooner Oldham játszik, Micah Nelson (Willie Nelson fia) gitározik, Corey McCormick basszusgitározik, míg Anthony LoGerfo dobol.

Persze ez most egy tiszteletkör, mert a lemezt hallgatva olyan, mint egy Young-szólólemez. Az album alapvetően az életmű ismert gitártémáit variálja, mégis tele van kisebb meglepetésekkel. Például a Bottle of Love főhajtás Brian Wilson előtt, és különösen akkor érezzük ezt, amikor megszólal a Pet Sounds zsánerű vibrafonon. Évtizedes barátság az övék, anno együtt adták elő a Surfin' U.S.A-t a 2014-es Bridge School jótékonysági koncertjén.

A Family Life című nyitódal azonban nem az örök úton levésről szól, hanem az otthon melegéről, miközben név szerint ünnepli Young családtagjait, és minden idők legjobb feleségét, aki remekül főz. Aztán a dalból kiderül az is, hogy egy családi viszály miatt nem találkozhat az unokáival. De ez nem biztos, hogy ránk tartozik.

Ezüst sas, ezüst nyár

Mi Youngot szívesebben látjuk a Silver Eagle-ben, mint a kandalló előtt, ahogy egy medvebőrön ülve gitározik a családjának. Nem akarunk belekeveredni családi viszályokba, mert akkor azzal kéne foglalkoznunk, hogy vajon mi szükség volt Daryl Hannah-t a világ legjobb feleségének titulálni. Igaz, hogy korábbi felesége, Pegi Young 2019-ben elhunyt, de mit szólnak Peggytől született gyerekei, akiket Young megszólít a dalban?

Mi szükség volt erre?

Mennyivel jobb, amikor a társadalomkritikus Big Change-ben halljuk döngő léptét, vagy a Lets Roll Again-ben beszól Elon Musknak. A legjobb azonban az, amikor költői erő izzik a dalokban, amikor azt énekli a Silver Eagle-ben, hogy az idő felrobban, tele történetekkel, a tiéddel és az enyémmel, Silver Eagle, gurulunk, az időn keresztül. Valami ilyesmit érzünk, amikor Neil Youngot hallgatunk.

Neil Young and Chrome Hearts: Talkin to the Trees

Warner

10 szám 38 perc

7/10