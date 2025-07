Nem leszel a régi, ha apádat egy prostituálttal látod

Raveonettes Pe’ahi II című lemezének borítója és címe számtalan kérdést vet fel. Először is, mi az a Pe’ahi? Nos, ez egy, a nagy hullámai miatt ijesztően veszélyes szörfparadicsom Maui partjainál, és maga az album is számtalan zenés utalást tartalmaz a szörfkultúrára. A nyaralóhely olyan, mintha életre kelne a Waina című Disney-rajzfilm, de valójában a partja is veszélyes, nem csak a hullámai.

Ezért láthatunk rugós bicskát az album zöld hátterű borítóján? Igen.

Amikor a zenekar a 2014-es, első Pe’ahi albumon dolgozott, meggyilkoltak ott egy várandós lányt. A 2025-ös albumon ugyanez a tárgy látható, de ezúttal már pink az alapszín. És a hatvanas évekre utaló noise-noir hangzást is remekül lehet ezzel a retró fétistárggyal érzékeltetni.

Hullámok hercegnője

A 2014-es albumot többek között még Sune Rose Wagner apjának halála inspirálta, a szőke énekesnő ezután a szörfkultúrába menekült, ami érződött a dalokban is. Kísérleteztek a Phil Spector-féle hangzással, a noise-elemek és a groove-os rockolások mellett hallhattunk hárfát és kórusokat.

Ehhez képest a Pe’ahi II sokkal közelebb áll a duó eredeti soundjához, így aki jobban szerette a Jesus and The Mary Chain zajköltészetével és a Sonic Youth nyersességével párosuló világot, annak ünnepnap lesz, amikor kézbe veszi az új Raveonettes-lemezt. És persze tegyük hozzá azt is, hogy a zenekar életművére eleve jellemző volt a cukormázas popérzékenység, az áramvonalas slágergyártás és a dögös cool attitűd is.

Feketezaj

Persze a negédesség csak irónia, hiszen a 2014-es Pe’ahi album Kill! című dalában a művésznő arról énekel, hogy egyszer látta, amint az apja megdugott egy vörös hajú kurvát. Persze a Raveonettes filmes hatású pulzáló zenéjét eddig is a komor, dekadens tudósításai hitelesítették. A Pe’ahi II dalai még tíz évvel ezelőtt keletkeztek, az első Pe’ahi-korszak végén, és bár a hangszerelést újragondolták, a szövegvilág visszautal a 2014-es évre.

Az album nagy trükkje, hogy a shoegaze-statikát remekül ellenpontozzák a hatvanas évek angol táncdalhatásai, az Everly Brotherst idéző harmóniái, és az, hogy a nosztalgiát kibalanszírozza a zakatoló noise-rock, amire még Trent Reznor is felkapná a fejét.

A zaj azonban nem jelent túlterhelést, a Sune Rose Wagner és Sharin Foo alkotta duó új albuma olyan, mintha viharban szörföznénk Maui hullámtörőin. Kellemes, de egyben veszélyes is. Az album felütése, a Strange című, filmzenés hatású dal úgy idézi be a hatvanas évek elejét, hogy ha meghallaná Fenyő Miklós, azt mondaná:

ha nem nyolcvan lennék, hanem harmincnyolc, valami ilyesmit csinálnék.

Izgalmas az album szörfös gitáresztétikája, különösen az, hogy Phil Spector (1939–2021), a szörf rockguruja éppúgy szeretett a hangzásokkal kísérletezni, mint ahogy a Raveonettes is. A Blackest intrója a Twin Peaks tájköltészetét idézi, aztán a dal átmegy a Sonic Youth-féle rockolásba, majd visszavesz a tempóból, hogy végképp ne tudjunk eligazodni a dalon. Van itt punk-rock noise-soul, indusztriál táncdal, indie-popos shoegaze és garázspop is, szóval a Raveonettes semmit nem bízott a véletlenre.

Garázsmenet

A Dissonant visszhangos, amatőr hatású, békebeli soundja a Velvet Undergroundot idézi, de igazán izgalmassá a szövege teszi: Hozz nekem egy lehangoló dalt!… A világ a tiéd, vedd el!… Csak tégy úgy, mintha kedvelnéd! Ez a szerelem a tiéd, hamisítsd meg!

Kapunk hozzá még némi piszkos groove gitárhangzást, fickós dobgéploopokat, miközben az az érzésünk, hogy Sune Rose Wagner és Sharin Foo afféle nagyra nőtt kamaszok, akik a szüleiket akarják megtagadni – a szüleik kosztümjeiben, zakóiban. És van náluk rugós bicska is, de csak azért, hogy még zajosabb legyen a gitársound, amikor hozzányomják a húrokhoz.

Raveonettes: Pe’ahi II

Beat Dies Records

8 szám, 31 perc

8/10