Gigaturné és új dal: két év után visszatért a legnépszerűbb lányegyüttes

Majdnem két éve, 2023 szeptemberében adta utolsó koncertjét a dél-koreai lányegyüttes, a Blackpink. A csapattagok aztán szólókarrierbe kezdtek, ki-ki ment a saját útjára. Most azonban ismét összeálltak, és világkörüli turnéra indultak, ami 2025. július 5-én startolt el Kojangban.

A Blackpink hivatalosan is bemutatta új single-jét, a Jump című dalt a Deadline névre keresztelt turnéjuk nyitóestéjén, a Kojang Stadionban. A koncertsorozat első két show-ját ebben a dél-koreai városban adják július 5-én és 6-án.

A legsikeresebb női K-pop-csapat összesen 16 városba utazik el

(többek között Los Angeles, Chicago, Toronto, New York, Párizs, Milánó, Barcelona, London, Kaohsiung, Bangkok, Jakarta, Bulacan, Szingapúr, Tokió és Hongkong), és 31 koncertet ad.

A turné a Blackpink első globális koncertsorozata a 2023-as Born Pink óta. A YG Entertainment kiemelte, hogy a mostani kojangi koncert sokkal nagyobb show volt, mint az előző turné nyitóbulija Szöulban.

A látványos, energikus előadások mellett a turné egy társadalmi kezdeményezést is elindított: az Anti-Scalping Campaign with the Audience nevű kampányt, amelyet a Korea Popular Music Performance Industry Association kezdeményezett. Ennek részeként egy kvízjátékot is rendeznek, ami a jegyüzérkedés problémájára hívja fel a figyelmet, a győztesek limitált kiadású matricákat kapnak ajándékba.

A jegyüzérkedés súlyos problémát jelent – például Tajvanban a Blackpink-jegyeket akár 400 000 tajvani dollárért (4,5 millió forint) is továbbadták, ami az eredeti ár negyvenötszöröse.