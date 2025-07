Újjászületés vérből, ondóból és vizeletből

Létezik-e olyan anyag, amely összeragasztja a countryt a thrash metállal, és a hard-rockot a punkkal? Nos, a Metallica a közel harminc évvel ezelőtt megjelent Load című albumán erre tettek kísérletet. A ragasztó pedig vér, vizelet és sperma elegye volt, legalábbis ebből keverte ki Andreas Serrano az album borítójához használt képet.

Sok rajongó számára azonban nem ez volt a leginkább meghökkentő, hanem maga a zene, amely felhagyott a thrash metál képviseletével, illetve az, hogy a zenekar tagjai levágták a hajukat, előkapták a szemceruzát és a púdert, és úgy néztek ki, mint azok a latin stricik, akik eltévedtek két riói szambaiskola kamionja között, és a karnevál helyett egy metálkoncerten kötöttek ki. A zenekar, amely harcolt a lemezipar mumusa ellen, és felemelte a hangját az amerikai korrupció miatt, új ellenséget talált: a saját rajongóit.

Visszatérni érdemes

Minden idők egyik legellentmondásosabb és leginkább gyűlölt rock albuma újra megjelent remaszterzált formában, dupla bakeliten, eredeti hosszúságában. Mivel egy CD maximum 79 perc lehetett, a The Outlaw Torn című felvétel megcsonkított formában került annak idején a lemezre, most viszont vágatlanul hallhatjuk.

Közel harminc év után már lecsillapodtak a kedélyek,

és nemcsak arról lehet beszélni, hogyan mutattak Anton Corbijn képein a szemceruzával és fekete körömlakkal kikerázott zeneszek. Hogy megértsük, mi vezetett ahhoz, hogy a Metallica újradefiniálja magát, először magát a kort, a kontextust kellene megvizsgálnunk. A kilencvenes évek popzenéjében még jelentős mozgások voltak, éppen kifáradt a grunge, amikor megjelent a britpop, ezzel párhuzamosan a triphop, az elektro, és berobbant a nu-metal is.

Teher alatt

Különös kollaborációk születtek, vagy éppen zavarba ejtő kísérleti lemezek, mint amilyen a U2 Zooropája volt, de ebben az évtizedben még Madonna is készített egy, a kabbala és a buddhizmus hatásait is mutató pszichedelikus elektro-pop albumot, a Ray Of Lightot. Szóval

a kilencvenes évek a pop egyik leginkább nyugtalan évtizede volt,

különböző áramlatok értek össze a rock and roll légkörében, és hoztak viharokat és más frontokat. Ennek hatása alól a Metallica sem tudta magát függetleníteni, ráadásul ott volt rajtuk a nyomás, hogy túl kellett szárnyalni a The Black Albumot, a rockzene történetének egyik legsikeresebb lemezét, amely a Metallicát globális márkává tette, aminek következtében ugyanolyan nagy név lett lettek, mint Madonna vagy Michael Jackson, csak éppen nem a pop volt a portékájuk, hanem a heavy metal.

A rajongók egy része azt szerette volna, ha kedvenceik visszatérnek a thrash világához, mindezt akkor, amikor éppenséggel a klasszikus metal bandákat elsodorta a grunge hullám, és az alternatív metál, de az is világos volt, hogy abból a pozícióból, amelybe a zenekar került, nem mehettek vissza a nyolcvanas évekbe, miközben

sokaknak az sem tetszett, hogy a Metallica Pince és George Michael között szerepel az MTV-n.

Kreatív válságba kerültek, a siker leblokkolta őket, ami meg is látszott a két lemezen, miközben az elragadtatott kritikák azt visszhangozták, hogy az 1991-es The Black Album volt a metal The Dark Side of the Moonja...

Hosszú nap el

A közel 80 perces Loaddal nem az a baj, hogy rossz dalokból áll, hanem hogy ilyen hosszúságban egyszerűen unalmas. Alig találunk megjegyezhető riffeket, refréneket, nincs sok katartikus pillanata sem. Pontosítsunk: a Loadbanés az egy évvel később kiadott Reloadban benne van egy jó lemez, ami a zenekar továbblépését és a kreatív útkeresését reprezentálta volna. De ezt csak akkor tudták volna megmutatni, ha a két albumból (79 perc + 76 perc) kb. egy 50 perces anyagot állítanak össze.

Mivel azok a dalok kerültek a Loadra, amelyek a szerződésben foglalt határidőig teljesen elkészültek, nem is volt különösebb koncepciója, azaz a radikálisabb szelekció érvényes megoldás lehetett volna. Ha vártak öt évig, várhattak volna még néhány hónapot, amivel elkerülhető lett volna a metál történetének egyik legnagyobb csalódása.

Saját listák

Bizonyára a rajongók egy része össze is állított egy eszményi albumot a 150 percnyi anyagból. A Loadról többek között az Ain't My Bitch, a Nirvana hatású Until It Sleeps és a King Nothing kerülhetett volna fel, míg a Reoadról a Fuel, a The Unforgiven II. és a Low Man's Lyric. Ugyanakkor felesleges ezen tornáztatni az agyunkat, mert

a következő Metallica album, a St. Anger még ennél a két albumnál is nagyobb bukást jelentett.

Míg a Load és Reload a poszt-grunge, az alternatív metál és a southern rock igézetében fogant, azaz hatottak rájuk a trendek, addig a St. Anger sem a trendformálásról, hanem a trendkövetésről szólt. 2003-ben a Metallica megadta magát a nu-metálnak, és megalkotta a valaha készült leggyengébb lemezét, de a legkülönösebb mégis az, hogy hiába készítettek tíz év alatt zsinórban három gyenge munkát, attól még telházak előtt léptek fel.

Vér és arany

A Metallica ugyanis egy idő után már egyet jelentett a metállal, nem véletlen, hogy Beavis, a rajzfilmrocker is Metallica pólóban feszített a Music Television képernyőjén. Tehát 1996-ban nem a feketére festett körmökkel, a levágott hajakkal és a strici ingekkel volt a baj, nem is a megújulás igényével, az Alice In Chains- és a Lynyrd Skynyrd-hatások beemelésével, hanem azzal, hogy sikerült egy 80 és egy 76 perces anyagba rejteni azt a bizonyos ötven nagyszerű percet. Így aztán kifejezőbb lett volna, ha nem ondóból, vizeletből és vérből keverik ki a borító képét, hanem verítékből és könnyekből.

Metallica: Load

Universal

79 perc 14 szám

5/10