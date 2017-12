A Walt Disney Studios 2017-ben megdöntött két bevételi rekordot, soroljuk legott:

az egyetlen stúdió, ami két egymást követő évben túllépte az évi 6 milliárd dolláros, globális jegybevételi határt (tavaly 7,6 milliárd volt),

az egyetlen stúdió, ami három egymást követő évben túllépte az 5 milliárd dollárt (a tavalyi eredmény a 2015 decemberében bemutatott Az ébredő erőnek is köszönhető, hiszen a 7. Star Wars film bevételének nagy része 2016-ban keletkezett).

A Disney idei sikeréhez hozzátett vagy 350 millió dollárt a tavaly decemberi Zsivány egyes is. Az utolsó Jedi most éppen 635 milliónál tart, a Szépség és a szörnyeteg 1,2 milliárdnál, a galaxis őrzői 863 milliónál, a Thor 3 meg 844-nél.

És jövőre ez még keményebb lesz, hiszen a Fox ugye a Disney-é lett, és így 2018-ban olyan filmek pörgetik majd a kasszát a mozikban mint a Black Panther, a Bosszúállók 3, a Solo: A Star Wars Story, A hihetetlen család 2, az Ant-Man and the Wasp, az élőszereplő Mulan, a Mary Poppins reboot, az Útvesztő 4, a Jennifer Lawrence féle Red Sparrow, a New Mutants, a Deadpool 2, az Alita: Battle Angel, a The Predator, a Dark Phoenix, vagy éppen a Bohemian Rhapsody.