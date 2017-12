Pete Hoekstra, az USA új nagykövete Hollandiában, december 11-én vette fel a munkát, és nagyon hamar belejött, már-már olyan szinten kezeli a sajtót, ahogy a főnöke, Donald Trump. Történt ugyanis, hogy egy holland tévéstáb megkérdezte tőle, hogy is volt az, amikor arról beszélt, hogy az országban no-go zónák vannak, ahol dúl a káosz és iszlamisták gyújtogatnak autókat. Hoekstra kapásból letagadja, hogy ilyet mondott volna, és még ki is oktatja a riportert, hogy az ilyesmit nevezik ők az óceán túloldalán fake newsnak. A tévések nem hagyják annyiban, rögtön meg is mutatják neki a videót, ahol erről beszél. A reakció: "Én egyáltalán nem tituláltak ezt fake newsnak. Nem használtam ezeket a szavakat." - tagadja le szemrebbenés nélkül, amit kb. 15 másodperccel azelőtt mondott, bele a kamerába.

Politika, 2017.