Lehet, hogy anya megint 8 személyre főzött 4 helyett? A halászlé után megvolt a rántott hal, a töltött káposzta és mindezt sikerült lefojtani egy rúd bejglivel? Már most azon gondolkozik, hogy mit csináljon a maradékkal? Vagy azon, hogy szerdán is fel tudja-e húzni a nadrágját? Akkor itt az ideje, hogy segítsen másoknak!

Budapesten több ételdobozt is talál, ahova elviheti a megmaradt karácsonyi fogásokat. Lezárt üvegben vagy dobozban tegye be, amit szívesen odaadna másnak. A gyümölcsnek, bejglinek, de egy negyed kiló kenyérnek is örül, aki rá van szorulva. Igaz, a belvárosban még nem talál dobozt, de ragyogóan süt a nap, egy kis séta mindenkinek jót tesz, úgyhogy ebéd után, vacsora előtt nyugodtan kerekedjen fel. Valaki örül majd annak, hogy karácsonykor is jut valami az asztalra.