Most először sikerült lefotózni Vilmos herceget, Katalin hercegnét, illetve Harry herceget és menyasszonyát, Meghan Markle-t együtt. A négyes éppen istentiszteletre tartott, amikor a 39 éves Karen Anvil észrevette őket.

A nő és 17 éves lánya Szent Mária Magdolna templomba igyekeztek Sandringhamben, amikor észrevették a hercegi családot. A nő odakiabált nekik nagy zavarában, hogy boldog karácsonyt, majd lefotózta négyüket az iPhone-jával, ahogy feléje néznek.

A képet feltöltötte Twitterre, majd hirtelen minden sajtófelület ráugrott, hiszen a hercegi négyes egyszerre még senkinek sem sikerült lefotóznia.

Waiting at #Sandringham to see the Royals and got this photo!!! #MeghanMarkle #Kate #PrinceHarry #PrinceWilliam pic.twitter.com/ZLLgrtKzTM