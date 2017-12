Karácsony előtt kullancs csípte meg a New York-i Nemo Állatfarm egyik lakóját, a Little Buddy nevű rénszarvast. A kullancsok által terjesztett betegségekre különösen fogékony patás számára úgy tűnt, a fertőzés akár végzetes következményekkel is járhat.

Fotó: Stephan Wagner / Cornell University Cornell University College of Veterinary Medicine

Szerencséjére ott volt mellette a Moose nevű rénszarvas, akivel már jó ideje élnek együtt az állatotthonban. Moose-tól kapott véráömlesztéssel sikerült megmenteni Buddy életét, aki két hét lábadozás után már egész jól van. (Usatoday)