Karácsony napján Jeff Kaplan, sztár-játékfejlesztő (a World of Warcraft egykori és az Overwatch jelenlegi vezető dizájnere) leült otthon a kandalló elé, bekapcsolta a webkamerát, kilőtte a streamet a Twitch-re, és aztán ott üldögélt 9 órán és 45 percen keresztül. És nem csinált semmit, nem szólt egy szót se, csak nézett. Illetve egyszer megszólalt a telefonja, azt felvette, de csak annyit mondott, hogy bocs, most nem érek rá, a kandalló előtt ülök és nézek. És egyszer megevett egy sütit, amit azzal kommentált, hogy "mmmm, ez nagyon finom".

A Twitch népe pedig csak gyűlt, nézte, és nem értette, ezért aztán tovább nézte. Csúcsidőben 40 ezren bámulták Kaplant egyszerre, ahogy őket bámulja. A teljes, csaknem 10 órás maraton alatt 250 ezren néztek bele az adásba, most 376 ezernél jár a nézettség, mert egy csomóan utólag pillantottak csak bele. Ezt most önök is megtehetik, elnézést, hogy elspoilereztem az izgalmas részeket:

Hogy mi a túró volt ez az egész, mit akart kifejezni vele a költő, és mi a tanulság az egészből, az egyelőre nem derült ki. De lehet, hogy pont ez a lényege.