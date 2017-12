Az ember azt gondolná, hogy egy nagy divatház ugrik a lehetőségre, hogy egy olyan, többmilliós követőtáborral bíró celebnőnek odaadja a gönceit, mint Kim Kardashian, vagy éppen a kedves testvére, Khloe. De nem, nekik nem jut a konfekcióméretben nem, csak csontkollekciókra szabott ruhákban utazó cégek portékájából. Beyoncénak az anyja varrta a fellépőruháit, Melissa McCarthy egy divatháztól sem kapott ruhát a vörös szőnyeges megjelenéseire, ahogy a legismertebb plus size modell, Ashley Graham sem, pedig őt még a Vogue is a címlapjára tette. Bryce Dallas-Howard onnan öltözködik, mint mi, azaz konfekcióméretet hord, és így tovább, a Buzzfeed listájában vannak még páran. (via)