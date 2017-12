Megőrül a világ a Bitcoinért, miközben fizetési rendszernek nem különösebben jó, kivéve, ha az ember terrorista, gyerekpornó- vagy kábítószer-árus? Vagy épp eddig bárkinek kicsit is drága, lassú vagy kevéssé automatizált volt pénzt utalni, ha legális ügyben járt el?

Megváltoztatják a világot blockchain "okos" szerződései, csak nem most, hanem majd valamikor, valahogy másképp, amikor valamiért nem akarunk a fontos szerződéseknél aktív emberi felügyeletet?

Ezzel fogunk adatokat tárolni majd valamiért drágán, és kifogásolható biztonság mellett?

Többek közt ezeken elmélkedett a több mint hétmillió dollárt összegyűjtő startup, a True Link Financial vezérigazgatója a Hackernoonon. Amit többek közt az is bedobott a közbeszédbe, hogy a Nobel-díjas Krugman is megosztotta.

Mit gondol a Bitcoinról? 296 Teljesen szkeptikus vagyok, ez egy kalap szar, egy felfújt vicc, nem látni a problémát, amit megoldana.

85 Tökmindegy, mit gondolok, amíg a techbuzik lelkesednek érte, és időről időre felnyomják az árfolyamát, addig érdekel.

66 Most még haszontalan, de egyszer majd nagyon jó lesz valamire, amiben sok ember hisz, annak muszáj, hogy találjanak valami megfelelő funkciót.

40 Teljesen hívő vagyok, ez annyira a jövő, mint az internet, az iPhone és a torrent összegyúrva és a négyzetre emelve. Az elhangzott érvek hamisak, egyáltalán nem koncepcionális gondok vannak.

13 Már most a lehető legjobb megoldás néhány legális dologra. Mondjuk az életünket nem fogja megrengetni, az biztos.

