Ez derült ki a legtöbbek számára valószínűleg az Austin Powersből ismerős, Kicsi Ént játszó Verne Troyer legújabb videójából, a 81 centis színész ugyanis kiváló érzékkel gúnyolta ki saját magát.

Az történt ugyanis, hogy rendelt egy Tesla Model S-t, csak nem a rendes változatot, hanem egy gyerekeknek valót, ami amúgy ugyanúgy elektromos és hasonlít is a nagytesóra, ráadásul emellett elképesztő, 10 kilométer per órás sebességre is képes (ha a nagyobb fokozatra állítjuk).

Troyer természetesen ezt tette, aztán a háza előtt végig is döngetett a járgánnyal, az eredmény alább megtekinthető.