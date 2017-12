Hirdetésben tolja az IKSZ, a KDNP ifjúsági szervezete Facebookon, hogy mennyire lazák ők is és fiatalosak, de talán ők sem gondolták, hogy ennyire jól fog sikerülni.

A KDNP választmányáról ( :DD ) készült rövid hangulatvideó, amihez a legtökéletesebb számot találták meg a fiatal keresztények.

Two Feet - Go Fuck Yourself című számát.

Már a szám címe tehát az, hogy Menj, és baszd meg magad! De a szövege még sokkal jobb:

Fucked and drank all night, Acted all alright, Had no need to fight, Tonight, tonight

Amit pedig nagyjából úgy fordíthatnánk, hogy

Basztunk és ittunk egész éjjel, minden jól ment, semmi szükség nem volt balhéra ma este

És nézzük, hogyan írt erről a számról 2016-ban a Nyulocal.com:

"“Go Fuck Yourself” is a track with undeniable sexual and musical appeal. The dynamic changes are strong and fluid, accompanied by swelling bass and the occasional (and appreciated) sexual moan. This song, without a doubt, was designed for someone to have sex to."

Ami meg arról szól, hogy a szexualitás úgy ömlik ebből a számból, hogy minden kétséget kizáróan arra született, hogy szexeljenek a hallgatása közben.

És most nézzék meg a KDNP ifjúsági szervezetének videóját ennek fényében. FORRÓ!!!