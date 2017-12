Tegnap írtuk meg, hogy idén már mindenki kedvére adhatja a Lemmy nevet a fiának (azaz a Motörhead egykori frontemberének keresztnevét), mert a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete elfogadta anyakönyvezhető magyar férfinévnek, illetve nem y-nal csak i-vel, Lemmiként, de sebaj, majd a gyereknek azt mondjuk, elírta a néni. Ma jelentkezett az a HŐS, akinek mindezt köszönhetjük, Török Anett és Szabolcs Hódmezővásárhelyről:

2015 októberében derült ki hogy második gyerekünk kisfiú lesz, ekkor döntöttük el hogy Lemmy-nek fogjuk hívni ha törik ha szakad! Novemberben be is adtuk a név kérelmezését, majd még 4-szer, mire 2017 augusztusában megkaptuk az engedélyt, bejegyezték a magyar utónév jegyzékbe a Lemmi nevet, ekkor hivatalosan is anyakönyveztethettük a fiunkat, aki csak ezt a nevet ismerte születése óta.