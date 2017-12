Önmagában ez nem hangzik túl érdekesnek, pedig amúgy a hátterét is ismerve végül is az, mert mindenki megismerheti miatta a Premier League mezekre vonatkozó szabályozását.

Az van ugyanis, hogy az Arsenal a West Brom vendégeként fog játszani vasárnap délután, a hazai csapat pedig mindig prioritást élvez a mezválasztásban, ugyanakkor a mezeknek kellően el kell térniük egymástól, hogy a játékvezető és a nézők meg tudják különböztetni a csapatokat egymástól.

A West Brom természetesen a hazai szerelésében lép majd pályára, amiben kék fehér mez és ugyanilyen nadrág szerepel, ezzel azonban jól kitoltak a vendégekkel, akik így sem kék, sem fekete vendégmezüket nem tudták felvenni.

Ugyanakkor az Arsenal állítólag nem szereti összekeverni a hazai és a vendégszerelést, így esett a választás végül az utoljára 1978-ban a Queens Park Rangers ellen hordott piros gatyás otthoni szerelésre.

After the heads up from @Gooner_AK yesterday, the clubs website has confirmed that for the first time in nearly 40 yrs, the team will wear red shorts as part of the home kit #afc #arsenal #allinred pic.twitter.com/eHh4rDisxH