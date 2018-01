Mé az óévben ironizáltam egyet, hogy milyen dolog már, amit a dél-budai Faluvégi Kiskonyha művel: a házhoz szállítós menüsorban van zacskós smack leves, kétféle ízesítésben is, 490 forintért, de azzal a megjegyzéssel, hogy Csomagolásban szállítjuk, nem készítjük el. Vagyis rendelsz magadnak 490 forint egy zacskó levesport, ami mondjuk a G'Robynál 200 forint alatt van. És hogy egyáltalán, milyen dolog az, hogy egy kisvendéglő nem kész ételt szállít házhoz.

Aztán jött olvasónk, és úgy helyretett, hogy egy szuvidált pacalpörkölt á la Benke Laci bácsi adta a másikat. Béla arra hívta fel a figyelmem, hogy létezik ez a cég – és hogy nem csak egy féknyúz oldal, az biztos, ő dolgozott is náluk –, és

működőképes a modell: mindenből csak annyit, amennyi éppen kell.

Nincs veszteség, van viszont otthon elkészített friss kaja, sosem próbált recepttel.”

Szóval ha ez a menőség most, akkor hurrá, és már csak abban kell reménykedni, hogy a klóntechnika robbanásszerű fejlődésével hamarosan jönnek a nagy tételben kapható kis Jamie Oliverek is, akik meg is főzik nekünk, amit rendeltünk.