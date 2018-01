Az indiai nacionalisták nem értik a viccet és nem is szeretik – nagyjából ezt a tanulságot lehet levonni abból a Guardian-cikkből, amiből kiderül, hogy be kellett zárni egy Hírcsárdához hasonló, szatirikus híreket közzétevő oldalt Indiában, mert annak tulajdonosát halálos fenyegetések érték a helyi nacionalistáktól. "Mivel a kormány a kisujját sem mozdítja annak érdekében, hogy az ilyesmi ne fordulhasson elő, inkább abbahagyom." Demokrácia rulez, mi? (via)