Vannak dolgok, amikre egyszerűen nincs és nem is kell magyarázat, és valószínűleg ezek közé tartozik az a szegény Pepsi automata is, amit szeptemberben találtak meg a kanadai New Brunswick tartományban, egy krumpliföld kellős közepén.

Fotó: RCMP

A kanadai rendőrök szerdán a lakosságtól kértek segítséget a kósza automata gazdájának felkutatásához, miután annak felfedezése óta nem érkezett hozzájuk bejelentés ilyen üggyel kapcsolatban, a nyomozás pedig sehova nem vezetett.

Három nappal később meg is lett a tulajdonos, az egyik helyi Walmart, akik azonban annyira nem örülhetnek, az automatából ugyanis a pénz és az üdítők is eltűntek, ráadásul a krumpliföldön heverészéstől el is romlott.

(RCMP)