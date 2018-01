Ön küzd dátumkihívásokkal? Érezte már magát dátumfogyatékosnak? Hátrányos helyzetből indul, ha hirtelen le kell írnia a pontos dátumot? Én még novemberben is simán aláírtam valamit véletlenül 2016-os dátumot mellérakva, most meg már 2017 is elmúlt.

Épp, mire kicsit is megszoktam volna, beleéltem volna magam. Hova siet ez az élet?

Lehetséges, hogy ez valami különleges betegség, a speciális monoannoizmus, az egyévűség, amikor az ember mindig csak az előző évi dátumra emlékszik? A tét pedig komoly, a hivatalokban az ilyesmi könnyen végzetes is lehet. Vagy lehet, hogy csak le kell írni minden nap ötször, és akkor tavaszra már formába lendülhetnek az ilyen téren defektesebbek is? Annyit mindenesetre biztosan érdemes felmérnünk, hogy a probléma gyakori-e.