Miközben Mark Hamillt a többség valószínűleg mindörökké Luke Skywalkerként fogja ismerni, a színész hosszú évek óta állandó hangja Jokernek több animációs filmben és videojátékban.

Hamill maga is imádja a karaktert, és nemrég Joker hangján olvasta fel Trump elmúlt évének egyik legostobább bejegyzését, amiben az amerikai elnök a nagy hideggel kapcsolatban viccelődik a szerinte nem létező globális felmelegedésről.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!