Itt egy szép történet plüssmacival, síró kisgyerekkel, cuki rendőrökkel és happy enddel. Furcsa bejelentést kapott a német autópályarendőrség, ami után körözést adtak ki egy elveszett plüssmaci után.

A Németország északi részén található Aurichban élő család az otthonuktól 600 kilométerre lévő Zwickauban szilveszterezett. Amikor hazafelé is lenyomták a hosszú utat, és otthon éppen lefektetni készültek hatéves fiukat, Fynnt, döbbenten vették észre, hogy elveszett a gyerek plüssmacija. Hívták az ismerősöket, semmi. Átkutatták a bőröndöket, a házat és az autót, semmi.

A kis Fynn keservesen sírt, nem tudott elaludni a macija nélkül. Az apának eszébe jutott, hogy a maci esetleg az egyik autópálya-megállónál veszhetett el, amikor pihenőt tartottak és kidobták a szemetet a kocsiból. Felhívta ezért a rendőröket és megkérte őket, próbálják már megkeresni Fynn maciját.

És a rendőrök nem mondták azt, hogy na, ne szórakozzon velünk.

Éjfél előtt nem sokkal csörgött is az apa telefonja. Egy rendőr volt a vonalban, és azt mondta: valószínűleg megtalálták a macit. Az apa telefonjára át is küldtek egy képet róla, hogy tényleg ő-e az. A gyerek még mindig sírt, de amikor meglátta a képet, megnyugodott, és végre el tudott aludni. Ugye szép történet? (via Bild.de, polizei-verden-osterholz.de)