A Los Angeles és San Diego környékén megrendezett Coachella fesztivál egyrészt annyira menő, hogy a világ legnagyobb nevei - idén például Beyoncé és Eminem - egymás után kétszer is fellépnek rajta (a fesztivált gyakorlatilag kétszer rendezik meg: az április 14-i és az április 21-i hétvégén is), másrészt annyira, hogy azokat a neveket, akikről a magyarok csak álmodoznak, hogy egyszer esetleg, talán majd eljönnek hozzánk is, már csak kisebb betűkkel írják a plakáton, mintegy mellesleg. Ráadásul mindezt alig drágábban, mint egy Sziget-hetijegy: nagyjából 130 ezer forintnak megfelelő dollárért (a Szigeten 99 ezer forint egy hét).

A teljes idei névsort ide kattintva lehet elérni, nyálcsorgatásra, vagy ha esetleg arra járna valaki akkortájt. A jegyeket január 5-én kezdik árulni.