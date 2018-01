Végre kijött a KSH novellapályázata, száznál is többen próbálkoztak azzal, hogy a statisztikusok izgalmas életét elsöprő művészi erővel mutassák be.

Cím alapján már most a kedvencem a "Túl a hibahatáron", ahol talán a konfidenciaintervallumra gondolt a szerző. De erős "A statisztikusok regényes élete" is, ahol gondolom titokban heteroszkedaszticitásra nem tesztelt a modelljében a fiatal kutató, de szerencsére még a konferencia előtt a buszon eszébe jut, és végül nincs is baj a szórásokkal, a konferencián se lesz belőle gond. Az "A párbaj módszertana" című alkotásnál pedig elég biztosan lehet tudni, hogy miről szól: ez csak a híres Hunyadi-Mundruczó vita líraibb ábrázolása lehet.

Azt nem tudom, hogy a KSH minek költ ilyenekre, de manapság minden intézményünk minden olyasmivel is foglalkozik, amihez nem ért, szóval egy ilyen novellás fellánogolás még nem is lóg annyira ki. Persze reméljük, hogy mondjuk statisztikai műkincseket nem akarnak majd felhalmozni, mert azoknak előbb-utóbb saját alapítvány és ingatlan is dukál majd a legviccesebb példánk alapján.