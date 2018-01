A Népszínház utcában gondolt egyet ez az autós, és ahol a gondolat érte, azonnal le is parkolt a sínekre. Olvasónk, Zsuzsi szerint két villamos, egy busz és több autó is várta a visszatértét, majd a rendőrök is el kezdték keresni a környező boltokban.

Mit is kívánhatnánk neki az új évre!?